Goztepe a deschis scorul după șase minute prin Efkan Bekiroglu, dar avantajul oaspeților nu a durat mult. Victor Osimhen a restabilit egalitatea în minutul 19. Pe finalul primei reprize, Goztepe a rămas în zece după eliminarea lui Bokele.

Mauro Icardi vrea să îi doboare recordul lui Gică Hagi

Galatasaray a trecut în avantaj în minutul 63 prin Gabriel Sara, iar Mauro Icardi, care a intrat pe teren la pauză, a stabilit scorul final în minutul 66.

După meci, Mauro Icardi l-a ”amenințat” direct pe Gică Hagi. Legendarul fotbalist român este cel mai bun marcator străin din istoria lui Galatasaray, cu 72 de goluri în 192 de meciuri. După meciul cu Goztepe, Mauro Icardi a mărturisit că și-a propus să îi doboare recordul lui Gică Hagi.

În momentul de față, Mauro Icardi a marcat 67 de goluri în 99 de partide.

”Obiectivul echipei noastre este să continuăm să câștigăm. Am fost conduși, dar am reușit să revenim și să obținem cele trei puncte. Sunt foarte fericit. Ca atacant, sunt fericit atunci când marchez.

Traversez o perioadă în care nu am avut încă foarte multe minute de joc, dar este important să înscriu goluri și să lupt pentru titlul de golgheter. Văd criticile, dar sunt concentrat pe munca mea.

Țelul meu este să devin cel mai bun marcator străin din istoria lui Galatasaray. Voi continua să-mi fac treaba. Totuși, știu că cel mai important lucru este ca echipa să câștige”, a spus Mauro Icardi după meci.