„Oracolul din Bălcești” este convins că mutarea reprezintă o reușită financiară excepțională atât pentru fotbalist, care își va tripla veniturile, cât și pentru patronul Neluțu Varga, care a încasat o sumă importantă într-un moment dificil pentru club.



Louis Munteanu (23 de ani) părăsește Gruia după un sezon și jumătate pentru a evolua în Statele Unite, într-o afacere care aduce în conturile ardelenilor 7 milioane de dolari.

Louis Munteanu, lăudat de Dragomir



Fostul șef al Ligii a lăudat decizia atacantului de a face pasul spre America, subliniind discrepanța uriașă dintre salariile din SuperLiga și cele de peste ocean.



„Louis Munteanu a făcut foarte bine, a dat și el lovitura vieții, un salariu mare! Aici avea 300.000-400.000 de euro, acolo primește de trei ori mai mult. Lovitura cea mai mare a dat-o Neluțu Varga, pentru că el avea nevoie de bani.



El poate să plece de acolo la alte echipe, America e altceva, e de vis, toată lumea vrea să joace acolo. Atacanți de mare valoare, cum era Dudu Georgescu, nu vom mai avea, dar de valoarea lui Louis vom mai găsi”, a spus Dumitru Dragomir, citat de iAMsport.



Munteanu a semnat un contract valabil pe trei sezoane și jumătate, până în vara lui 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

