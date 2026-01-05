Gata, Barcelona a făcut primul transfer al iernii: „Here we go!”

Gata, Barcelona a făcut primul transfer al iernii: &bdquo;Here we go!&rdquo; La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona a rezolvat în cele din urmă transferul portughezului.

TAGS:
Joao CanceloBarcelonaAl HilalInter Milanocristi chivu
Din articol

Fundașul portughez va ajunge pe Camp Nou sub formă de împrumut de la Al Hilal până la finalul sezonului, după ce a ales clar varianta catalană, în ciuda interesului puternic al lui Inter.

Fabrizio Romano informează că Barcelona va plăti aproximativ 4 milioane de euro drept cost al împrumutului, urmând să acopere și o parte din salariul jucătorului portughez.

Gata, Barcelona a făcut primul transfer al verii: „Here we go!”

Operațiunea a primit undă verde din partea lui Hansi Flick, care îl consideră pe Cancelo o soluție ideală pentru flancuri, datorită experienței și versatilității sale. 

Portughezul cunoaște deja mediul de la Barcelona, unde a evoluat și în sezonul 2023–2024, iar adaptarea ar urma să fie rapidă.

Joao Cancelo nu va putea juca în Supercupa Spaniei

Transferul va fi oficializat după rezolvarea ultimelor detalii birocratice. Barcelona trebuie să-l scoată din lot pe Andreas Christensen, accidentat pe termen lung, pentru a-i face loc lui Cancelo pe lista federativă. Din acest motiv, fundașul nu va fi disponibil pentru Supercupa Spaniei.

Barcelona se va duela cu Athletic Bilbao în semifinalele competiției miercuri, 7 ianuarie, de la ora 21:00. Meciul se joacă pe „King Abdullah Sports City”, în Jeddah, Arabia Saudită.

Cotat la 10 milioane de euro pe Transfermarkt, Cancelo a mai evoluat de-a lungul carierei la Benfica, Valencia, Juventus, Manchester City, Bayern Munchen și Inter.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
ARTICOLE PE SUBIECT
UEFA a făcut anunțul despre Răzvan Marin!
UEFA a făcut anunțul despre Răzvan Marin!
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de „sferturile” Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
Louis Munteanu a lăsat o scrisoare la plecarea de la CFR: ce le-a transmis lui Dan Petrescu și Ioan Varga
Louis Munteanu a lăsat o scrisoare la plecarea de la CFR: ce le-a transmis lui Dan Petrescu și Ioan Varga
ULTIMELE STIRI
Dumitru Dragomir a reacționat imediat după mutarea iernii &icirc;n Superliga: &bdquo;E de vis!&rdquo;
Dumitru Dragomir a reacționat imediat după mutarea iernii în Superliga: „E de vis!”
Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi
Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: &bdquo;Bani buni pentru Rom&acirc;nia&rdquo;
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: „Bani buni pentru România”
Panduru, reacție tranșantă după ce Becali a acceptat să-l cedeze pe Tavi: &bdquo;Șumudică &icirc;l ajută pe Popescu, nu invers!&rdquo;
Panduru, reacție tranșantă după ce Becali a acceptat să-l cedeze pe Tavi: „Șumudică îl ajută pe Popescu, nu invers!”
&bdquo;A apărut Regele Justiției!&rdquo; Fostul star al naționalei Columbiei exultă după ce americanii l-au capturat pe Maduro
„A apărut Regele Justiției!” Fostul star al naționalei Columbiei exultă după ce americanii l-au capturat pe Maduro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

„Cutremur“ la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim &icirc;n ultima conferință de presă la Manchester United

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim în ultima conferință de presă la Manchester United

Te va mai căuta FCSB? Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali

"Te va mai căuta FCSB?" Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi
Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: &bdquo;Bani buni pentru Rom&acirc;nia&rdquo;
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: „Bani buni pentru România”
Dumitru Dragomir a reacționat imediat după mutarea iernii &icirc;n Superliga: &bdquo;E de vis!&rdquo;
Dumitru Dragomir a reacționat imediat după mutarea iernii în Superliga: „E de vis!”
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi
Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"
Panduru, reacție tranșantă după ce Becali a acceptat să-l cedeze pe Tavi: &bdquo;Șumudică &icirc;l ajută pe Popescu, nu invers!&rdquo;
Panduru, reacție tranșantă după ce Becali a acceptat să-l cedeze pe Tavi: „Șumudică îl ajută pe Popescu, nu invers!”
Alte subiecte de interes
Joao Cancelo a ieșit &icirc;n fața presei și a spus unde va juca sezonul viitor
Joao Cancelo a ieșit în fața presei și a spus unde va juca sezonul viitor
E gata, s-a decis! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla cu Joao Cancelo de sezonul viitor
E gata, s-a decis! Ce se va întâmpla cu Joao Cancelo de sezonul viitor
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Presa arabă l-a m&acirc;ncat de viu pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: Cum &icirc;ți permiți să faci așa ceva?
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
CITESTE SI
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

stirileprotv Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!