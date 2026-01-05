Gata, Barcelona a făcut primul transfer al iernii: „Here we go!”

Fundașul portughez va ajunge pe Camp Nou sub formă de împrumut de la Al Hilal până la finalul sezonului, după ce a ales clar varianta catalană, în ciuda interesului puternic al lui Inter.



Fabrizio Romano informează că Barcelona va plăti aproximativ 4 milioane de euro drept cost al împrumutului, urmând să acopere și o parte din salariul jucătorului portughez.

Gata, Barcelona a făcut primul transfer al verii: „Here we go!”



Operațiunea a primit undă verde din partea lui Hansi Flick, care îl consideră pe Cancelo o soluție ideală pentru flancuri, datorită experienței și versatilității sale.



Portughezul cunoaște deja mediul de la Barcelona, unde a evoluat și în sezonul 2023–2024, iar adaptarea ar urma să fie rapidă.

