Liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, fotbalistul a semnat marți cu Clube do Remo, o formație din liga a doua a Braziliei.



Visul FCSB, spulberat de patron



În luna iunie, imediat după plecarea din Gruia, Tachtsidis a alimentat speculațiile unei "trădări" istorice printr-un mesaj publicat online: "Poate ne vom revedea, dar din tabere diferite… În curând". Toate indiciile duceau către o mutare la marea rivală, FCSB, mai ales că grecul cu un CV impresionant, care include echipe precum AS Roma și Torino, fusese o țintă mai veche a campioanei.



Cu toate acestea, Gigi Becali a pus capăt rapid oricăror zvonuri. Patronul FCSB a spulberat speranțele fanilor și ale jucătorului printr-o intervenție categorică.



"Ce să fac cu Tachtsidis, mă? Eu am toată echipa gata, nu mai am loc pentru nimeni. De trei zile aud asta cu Tachtsidis. Nu e nimic adevărat", spunea Gigi Becali la finalul lunii iunie - DETALII AICI.



După refuzul primit de la FCSB, Tachtsidis și-a găsit angajament în America de Sud, la Clube do Remo. Gruparea supranumită "Regele Amazonului" a anunțat oficial mutarea, iar grecul a oferit și prima sa reacție.



"Este primul meu club din Brazilia, o mare provocare, dar sunt sigur că Clube do Remo, altădată o echipă uriaşă a Braziliei, are un proiect grozav. Sper să ajut echipa în competiţii", a transmis Tachtsidis pentru site-ul oficial al clubului.



În cele 64 de meciuri jucate pentru CFR Cluj, Panagiotis Tachtsidis a marcat 9 goluri și a oferit 5 pase decisive.

