Deși Mihai Stoica insistă pentru aducerea tânărului Mario Tudose de la FC Argeș, patronul FCSB este decis să meargă pe mâna unui apărător deja confirmat în Superliga.



Neluțu Varga a transmis un mesaj clar în tabăra roș-albastră: transferul lui Bolgado se poate realiza doar în schimbul unei sume cuprinse între 800.000 și 900.000 de euro, potrivit GSP.

CFR i-a găsit deja înlocuitor lui Bolgado



Între timp, CFR Cluj pare pregătită pentru despărțirea de brazilian. Ardelenii sunt în negocieri avansate cu Kurt Zouma (30 de ani) și l-au adus deja la Cluj pe senegalezul Pape Abou Cisse (29 de ani), acoperindu-și astfel un eventual gol lăsat în defensivă.



Leo Bolgado, cotat la 1,8 milioane de euro de Transfermarkt, a fost adus în Gruia în vara anului trecut pentru 600.000 de euro de la Leixoes și a adunat 52 de partide pentru clujeni.

