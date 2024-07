Dumitru Dragomir știe de ce jucător are nevoie FCSB pentru grupele UCL: ”Fac pariu pe cât vreți”

Omul de afaceri vrea ca FCSB să ajungă în grupele UEFA Champions League, performanță care ar aduce în conturile clubului peste 20 de milioane de euro doar din partea forului european!

Momentan, campioana României este în turul doi preliminar, unde se duelează cu Maccabi Tel Aviv. După 1-1 în tur, FCSB își joacă șansa săptămâna viitoare, în returul din Ungaria.

Dumitru Dragomir îl propune pe Tachtsidis la FCSB: ”Fac pariu pe cât vreți”

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a analizat atent echipa lui Gigi Becali și este de părere că un singur jucător ar putea garanta prezența echipei în grupele UEFA Champions League: Panagiotis Tachtsidis de la CFR Cluj.

Fostul șef al LPF propune un scenariu SF pentru transferul lui Tachtsidis la campioana României. Dragomir crede că Neluțu Varga ar fi gata să-l împrumute la FCSB pentru 500.000 de euro.

„Numai pe ăsta îl luam (n.r. – Panagiotis Tachtsidis), pentru că în centrul terenului nu are așa ceva. Are jucători buni, dar nu are niciun jucător de pasă. Ai văzut cum pasează ăsta cu stângul și cu dreptul, îți e mai mare drag de el.

Fii atent ce îți spun acum, nu e bibilit, nu e mângâiat. Ăsta trebuie răsfățat, trebuie să îl bibilești. Obligatoriu trebuie bibilit, sunt oameni în care dai cu barda în ei și alții pe care trebuie să îi mângâi pe cap. Secretul cu Tachtsidis e să îl mângâi.

'Bravo, ai jucat bine astăzi, dar te-ai pregătit bine toată săptămâna, de aia ai jucat bine acum'. I-aș da lui Varga 500.000 de euro și l-aș lua împrumut până în iarnă. 'Neluțule, cât îmi ceri să mi-l dai împrumut până în iarnă, nu îl bag să joace cu tine'.

Dacă te califici în grupele Champions League îi mai ceri 300.000 de euro, are de unde să dea. Tachtsidis poate să îl pună în valoare pe Popa, mă și mir cum nu l-a luat Neluțu Varga de Popa de la U Cluj. Gigi se duce în grupele Champions League dacă îl ia pe Tachtsidis, fac pariu pe cât vreți”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

După ce a trecut de AC Virtus în primul tur preliminar al Champions League, FCSB a primit din partea UEFA 280.000 de euro. Suma primită din partea UEFA va crește în următoarele două tururi preliminare. În turul doi și trei, FCSB ar putea primi 380.000, respectiv 480.000 de euro.

În play-off, FCSB ar putea încasa nu mai puțin de cinci milioane de euro, iar accederea în grupe este premiată cu 15,6 milioane de euro. În total, dacă i-ar îndeplini visul lui Gigi Becali, Darius Olaru și compania ar aduce în conturile clubului nu mai puțin de 21,7 milioane de euro!