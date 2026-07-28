Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a dictat sancţiuni şi suspendări drastice în cazul trucării de meciuri pentru pariuri în care au fost implicaţi conducători, antrenori şi jucători ai clubului CS Vulturii Fărcăşeşti din Liga a 3-a, informează site-ul oficial al FRF.

Oficialii clubului, suspendați și amendați

Preşedintele clubului, Robert Mihai Dumitru, delegatul Robert Fănuţ Vlăduţoiu şi antrenorul Alexandru Opriţa au primit cele mai mari sancţiuni, respectiv suspendare pentru doi ani şi penalitate sportivă de 200.000 de lei.

„În temeiul art. 60 bis alin. 1, 2 şi alin. 4 din R.D. al F.R.F., Robert Mihai Dumitru, preşedintele clubului, se suspendă 6 (şase) luni şi i se aplică o penalitate sportivă de 75.000 lei. În temeiul art. 61 din R.D. al F.R.F., Robert Mihai Dumitru se suspendă 2 (doi) ani şi i se aplică o penalitate sportivă de 200.000 lei. În temeiul art. 45 alin. 1 din R.D. al F.R.F. privind abaterile concurente, Robert Mihai Dumitru va executa sancţiunea prevăzută pentru abaterea disciplinară cea mai gravă, respectiv suspendare pentru 2 ani şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei”, se arată soluţia Comisiei publicată pe site-ul citat.

Sancţiunile complete dispuse de comisie în cazul clubului CS Vulturii Fărcăşeşti sunt:

Robert Mihai Dumitru (preşedinte) - suspendare doi ani şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei

Robert Fănuţ Vlăduţoiu (delegat) - suspendare doi ani şi penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Alexandru Opriţa (antrenor) - suspendarea licenţei de antrenor pentru doi ani şi penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Ionuţ Cătălin Bucă (antrenor) - suspendare pentru un an şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Samson Nwabueze (jucător) - suspendare un an şi i se aplică o penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Constantin Fabian Bălăşoiu (jucător) - suspendare de opt luni şi penalitate sportivă de 100.000 de lei.

Horaţiu Peia (jucător) - suspendare un an şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Ionuţ Alexandru Mainerici (jucător) - suspendare un an şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Robert Mădălin Bubuioc (jucător) - suspendare un an şi o penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Mihai Alexandru Iuţalîm (jucător) - suspendare trei luni şi penalitate sportivă de 20.000 de lei.

Gabriel Marin Oiţă (jucător) - suspendare pentru un an şi penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Leonard Gheorghe Gavril (jucător) - suspendare trei luni şi penalitate sportivă de 10.000 de lei.

Răzvan Florentin Vulpe (jucător) - suspendare un an şi penalitate sportivă de 200.000 de lei.

CS Vulturii Fărcăşeşti - penalitate sportivă de 200.000 de lei.

De asemenea, preşedinta clubului CSM Jiul Petroşani, Erika Preda, a fost suspendată pentru o lună şi a primit o penalitate sportivă de 10.000 lei.

În acelaşi caz, arbitra Iuliana Demetrescu şi observatoarea Alina Mihoc au fost sancţionate cu avertisment.

Agerpres