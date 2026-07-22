Spania a cucerit titlul mondial după golul lui Ferran Torres din minutul 106. După ce arbitrul Slavko Vincic a fluierat finalul partidei, Leandro Paredes a fost surprins în timp ce îi bruschează pe doi dintre jucătorii Spaniei, Gavi și Eric Garcia.

Gavi nu vrea suspendarea lui Paredes după finala CM 2026

Paredes l-a trântit în prima fază pe Eric Garcia, moment în care selecționerul Lionel Scaloni a intervenit. Mijlocașul Argentinei a trecut apoi la Gavi, pe care l-a împins de două ori.

După sărbătoarea câștigării titlului mondial, Gavi a vorbit în premieră și despre conflictul cu Leandro Paredes. Întrebat dacă argentinianul ar trebui suspendat după ancheta FIFA, mijlocașul de la Barcelona a răspuns: "Nu, sincer, nu cred că ar trebui să fie suspendat. Înțeleg că nu este un exemplu bun pentru copii, dar fotbalul are și o latură mai violentă. Poate că, din punctul meu de vedere, cea mai logică soluție ar fi fost să fie eliminați în timpul meciului, însă, așa cum am spus, până la urmă totul face parte din fotbal și așa trebuie să fie", a spus Gavi, citat de Marca.

Conform Press Association, Leandro Paredes nu a fost eliminat în cursul incidentelor de la finalul partidei de duminică, aşa că orice suspendare sau sancţiune împotriva sa ar rezulta dintr-o eventuală anchetă retrospectivă care ar putea fi deschisă de Comisia disciplinară a FIFA.