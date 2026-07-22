GALERIE FOTO Luat la bătaie de Paredes după finala Mondialului, Gavi a spus ce ar trebui să facă FIFA

Luat la bătaie de Paredes după finala Mondialului, Gavi a spus ce ar trebui să facă FIFA CM 2026
SPORT.RO
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Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina (1-0 d.p.) s-a încheiat cu o altercație fizică pe teren între jucătorii celor două echipe.

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Leandro ParedesGaviFIFASpaniaCupa MondialaArgentina
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Spania a cucerit titlul mondial după golul lui Ferran Torres din minutul 106. După ce arbitrul Slavko Vincic a fluierat finalul partidei, Leandro Paredes a fost surprins în timp ce îi bruschează pe doi dintre jucătorii Spaniei, Gavi și Eric Garcia.

Gavi nu vrea suspendarea lui Paredes după finala CM 2026

Paredes l-a trântit în prima fază pe Eric Garcia, moment în care selecționerul Lionel Scaloni a intervenit. Mijlocașul Argentinei a trecut apoi la Gavi, pe care l-a împins de două ori.

După sărbătoarea câștigării titlului mondial, Gavi a vorbit în premieră și despre conflictul cu Leandro Paredes. Întrebat dacă argentinianul ar trebui suspendat după ancheta FIFA, mijlocașul de la Barcelona a răspuns: "Nu, sincer, nu cred că ar trebui să fie suspendat. Înțeleg că nu este un exemplu bun pentru copii, dar fotbalul are și o latură mai violentă. Poate că, din punctul meu de vedere, cea mai logică soluție ar fi fost să fie eliminați în timpul meciului, însă, așa cum am spus, până la urmă totul face parte din fotbal și așa trebuie să fie", a spus Gavi, citat de Marca.

Conform Press Association, Leandro Paredes nu a fost eliminat în cursul incidentelor de la finalul partidei de duminică, aşa că orice suspendare sau sancţiune împotriva sa ar rezulta dintr-o eventuală anchetă retrospectivă care ar putea fi deschisă de Comisia disciplinară a FIFA.

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FIFA a deschis o anchetă după incidentele de la finala Cupei Mondiale

FIFA a deschis o anchetă vizând potenţiale încălcări disciplinare ale selecţionatei Argentinei în urma eşecului suferit în faţa Spaniei (0-1 după prelungiri), în finala Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, informează DPA.

După fluierul final al partidei de la East Rutherford (New Jersey), mijlocaşul argentinian Leandro Paredes a părut să agreseze membri al echipei Spaniei în timp ce aceştia sărbătoreau victoria pe teren.

Raportul comisarului meciului a fost examinat de FIFA, care a decis acum să numească un procuror disciplinar şi de etică pentru a investiga potenţiale încălcări ale codului disciplinar al forului fotbalistic mondial.

Sud-americanii au fost din nou criticaţi pentru abordarea lor fizică, aşa cum s-a întâmplat în victoria lor din semifinala cu Anglia, Enzo Fernandez fiind eliminat după ce a văzut două cartonaşe galbene pe parcursul finalei.

"Mai multe detalii vor fi comunicate de către comisia disciplinară FIFA odată ce raportul procurorului va fi finalizat", a precizat Federaţia internaţională într-un comunicat.

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