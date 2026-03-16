Cosmin Contra (50 de ani) se apropie de finalul unui sezon în care și-a făcut o imagine excelentă în Qatar. Ce a reușit fostul selecționer, la Al-Arabi Doha, înseamnă că viitorul sună bine pentru „Guriță“.

În momentul în care a fost numit în funcție, românul a preluat o echipă decăzută, ciuca bătăilor, pe penultimul loc al clasamentului. Acum, la cinci luni și jumătate distanță, Al-Arabi e o formație schimbată din temelii. În bine!

Fără să fi făcut cine știe ce transferuri, Contra a reușit să ridice echipa în clasament. În 21 de meciuri, el a obținut 12 victorii, 4 egaluri și 5 înfrângeri. Aceste cifre includ însă și partidele din Cupa Ligii, cele în care, de multe ori, Contra a folosit formația a doua. Dacă dăm la o parte aceste jocuri din a treia competiție valorică, după campionat și Amir Cup, rămânem cu bilanțul cu adevărat important al lui Contra, la Al-Arabi: 12 meciuri, 7 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri.

Contra, lovit de ghinionul accidentărilor

Pentru Contra, urmează o partidă uriașă, în urma căreia își poate îmbunătăți și mai mult cota, în Qatar. Pentru că, marți, de la ora 20:30, Al-Arabi va primi vizita liderului Al-Sadd Doha, cea mai importantă grupare din Qatar. Trupa pregătită de Roberto Mancini are însă o problemă, după cum Sport.ro a dezvăluit aici, chiar legată de tehnicianul italian.

Revenind la Contra, meciul cu Al-Sadd îl prinde într-un moment nefavorabil, după cum au dezvăluit arabii.

„Lista lungă a jucătorilor accidentați a dat peste cap planurile lui Cosmin Contra, în pregătirea meciului cu Al-Sadd. În atac, antrenorul a rămas fără vedetele Karl Toko Ekambi și Michael Olunga. Primul va lipsi două săptămâni de pe teren. Și Olunga s-a <<rupt>> la ultima partidă și va rata duelul cu Al-Sadd. Din păcate pentru Contra, accidentările l-au lăsat și fără un om de bază din apărare, Al-Hussain Al-Hashmi. În acest context, Contra va fi nevoit să facă mai multe schimbări în formula de start“, a notat jurnalistul Najm Al-Din Darwish.