În timpul unui meci dintre Tenerife și FC Andorra, portarul Jesus Owono a avut o intervenție imprudentă și l-a lovit cu piciorul în piept pe Jesus de Miguel, atacantul lui Tenerife. De Miguel a suferit un stop cardiac, însă a fost resuscitat de medicii prezenți la fața locului. Totuși, fotbalistul s-a stins din viață o zi mai târziu.

Gerard Pique sare în apărarea lui Jesus Owono

În urma tragediei, portarul Jesus Owono s-a ales cu o suspendare de 12 etape dictată de către Comisia de Disciplină a Federației Spaniole de Fotbal.

Gerard Pique, fostul star al Barcelonei, care, în prezent, este patronul clubului FC Andorra, a reacționat după sancțiunea primită de Owono. Pique consideră că pedeapsa primită de goalkeeper este nedreaptă și a argumentat că și alte faulturi s-ar fi putut încheia cu o tragedie.

”Vineri după-amiază am primit sancțiunea de 12 meciuri dictată de Comitetul de Competiții în cazul lui Jesus Owono. Mai întâi de toate, trebuie spus că lui Jesús îi vor trebui mai mult de 12 meciuri pentru a fi din nou disponibil și a putea juca. Nu va exista nicio sancțiune care să ni-l aducă înapoi pe Demi (n.r. Jesus de Miguel). A fost incredibil să vedem câte mesaje de susținere și de afecțiune au venit din partea tuturor colegilor săi, a familiei. Golul pe care îl va lăsa este foarte mare. Este evident că această situație a avut un impact uriaș, nu doar asupra fotbalului spaniol, ci la nivel mondial. Este ceva complet inexplicabil, care nu s-a mai întâmplat niciodată în fotbal și pentru care încă ne întrebăm: 'De ce? De ce s-a întâmplat?'

Jucători, foști jucători, antrenori, portari, cu toții au catalogat incidentul drept un accident. Cred cu adevărat că aplicarea sancțiunii maxime lui Jesus (n.r. Owono) pentru această fază îl pune într-o situație pe care nu o merită. Pentru că el nu este vinovat pentru faptul că s-a ajuns la toate aceste consecințe.

Analiza mea în legătură cu toate acestea este că sancțiunea de 12 meciuri primită de Jesus Owono mi se pare că îl face responsabil pentru niște consecințe de care el nu este vinovat. Cred că sancțiunea trebuie dictată pentru acțiune, nu pentru consecințe. Ca să vă dau un exemplu, în același weekend, pe stadionul lui Albacete, a existat o situație în care un jucător al lui Albacete, Corpas, a încercat să câștige mingea și l-a lovit cu piciorul în cap pe Quadri, jucătorul lui Sabadell. Din fericire, Quadri este bine. În acest caz, consecințele nu au fost fatale, iar Comitetul de Competiții a decis să-l suspende pe Corpas pentru trei meciuri.

Cu toate acestea, analiza mea pornește de la întrebarea: ce sancționăm, acțiunea sau consecințele? Fac acest videoclip pentru că această situație m-a afectat foarte mult la nivel personal. În primul rând, eram la Tenerife când s-a întâmplat și, când am coborât la vestiar și am văzut reacția jucătorilor noștri, am înțeles că este un moment care va rămâne cu noi toți pentru tot restul vieții.

În al doilea rând, pentru că am trecut și eu printr-o situație similară. În 2012, într-un Barcelona – Chelsea din semifinalele Champions League, m-am ciocnit de propriul portar, Víctor Valdes, într-o situație foarte asemănătoare. Sunt două corpuri care se deplasează cu viteză mare în direcții opuse, amândoi privind mingea, iar dintr-o dată se ciocnesc și întotdeauna unul dintre cei doi este mai afectat decât celălalt.

În cazul acela, eu am fost cel care a avut de suferit. Am primit lovitura în cap, am încercat să continui să joc fără să-mi amintesc nimic, am fost schimbat pentru că m-au văzut complet dezorientat și nu-mi amintesc nimic până în momentul în care m-am trezit internat în spital. Consecințele ar fi putut fi mai grave decât au fost în cele din urmă. Am rămas inconștient o perioadă și a trebuit să stau în spital, dar propriul meu portar a fost cel care m-a lovit și asta nu înseamnă că Víctor Valdes a fost vinovat, nici pe departe, iar dacă s-ar fi întâmplat ceva mai grav, tot nu ar fi fost vinovat.

Spun toate acestea pentru că situația care a avut loc pe terenul lui Tenerife este foarte asemănătoare. Este vorba despre un portar și un jucător care privesc amândoi mingea și se ciocnesc. Iar noi, oamenii, avem de multe ori nevoie să găsim pe cineva pe care să dăm vina, pentru că, altfel, nu putem înțelege de ce se întâmplă astfel de lucruri pe un teren de fotbal. Este un accident. Cred că aplicarea sancțiunii maxime lui Jesus îl pune într-o situație care nu este corectă, pentru că el nu este vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă”, a spus Gerard Pique.