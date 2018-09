Galezii l-au gasit pe noul Bale! A inscris superb din lovitura libera in meciul cu Manchester United din Cupa

La doar 21 de ani, Harry Wilson a fost declarat omul meciului in victoria istorica a lui Derby County pe terenul lui Manchester.

Oaspetii s-au impus la penalty-uri dupa ce in timpul regulamentar a fost egalitate 2-2. Harry Wilson a inscris unul dintre golurile oaspetilor cu o lovitura libera executata in stilul lui Bale la EURO 2016.

Fanii s-au grabit pe Twitter sa spuna ca tanarul fotbalist care apartine de Liverpool este mai bun decat Bale si ca de acum el trebuie sa execute loviturile libere la echipa nationala.

Harry Wilson with a belter at Old Trafford.

Learning from Gareth Bale in Wales training? #TogetherStronger https://t.co/hTEuMeC9Fh