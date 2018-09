Bomba! Bale a avut un moment de sinceritate maxima si a spus adevarul despre ce inseamna plecarea lui Ronaldo: "Vom juca mai mult ca O ECHIPA"

Gareth Bale spune ca Realul post-Ronaldo va juca "mai mult ca o echipa".

Gareth Bale a acordat un interviu cotidianului britanic Daily Mail, in care a "scapat" o declaratie care l-ar putea ofensa pe fostul sau coleg Ronaldo. Galezul a spus ca Realul post-Ronaldo va fi "mai echipa".

"Evident ca va fi putin diferit fara un jucator ca el. Dar poate va fi putin mai relaxat, pentru ca eu cred ca va fi o altfel de munca in echipa, iar accentul va fi pe unitate, nu pe un singur jucator", a spus Bale.

Pe de alta parte, atacantul Realului l-a intepat si pe Zinedine Zidane, el recunoscand ca a fost nemultumit de faptul ca a fost doar rezerva in finala UEFA Champions League. Bale a fost nemultumit de faptul ca Zidane l-a tratat de multe ori ca pe o rezerva.

"Am fost suparat, foarte suparat, sincer sa fiu, pentru ca meritam mai mult, marcasem goluri. Am simtit ca meritam sa fiu titular in acel meci, dar acea suparare a mea s-a tradus in realizari pe teren", a mai spus galezul.

Intrebat daca Lopetegui e mai bun ca Zidane, Bale a spus: "Nu sunt sigur ca vreau sa raspund la aceasta intrebare".