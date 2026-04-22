Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) a revenit spectaculos în meciul cu Como de pe teren propriu, din returul semifinalelor Coppa Italia, astfel că a reușit să se califice în ultimul act al competiției, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Atalanta și Lazio (2-2 în tur).

Imediat după meci, Cristi Chivu a fost protagonistul unui interviu acordat pentru Mediaset, una dintre televiziunile care difuzează, în Italia, meciurile din Coppa Italia. Publicația Libero Quotidiano a scos în evidență dialogul dintre antrenorul român și prezentatoarea Monica Bertini, despre care se zvonește că ar avea o relație cu directorul sportiv de la Inter Milano, Piero Ausilio.

Gafa lui Chivu? Italienii interpretează: ”Le-a confirmat relația”

”Pari într-o formă foarte bună, glumind cu Andrea și Federica. Să nu faci glume despre mine, eu sunt cea care urmează să pună întrebările”, i-a spus Monica lui Chivu, glumind pe seama dialogului dintre antrenor și colegele sale de platou.

Apoi a venit replica lui Chivu: ”Nu voi spune nimic despre tine, Monica. Nu pot să spun nimic pentru că voi avea probleme în vestiar”.

”E bine, asta așteptam”, a continuat Monica.

Publicația mai sus menționată a punctat că replica lui Chivu ar fi dat, practic, de gol relația dintre Monica Bertini și Piero Ausilio. Momentan, cei doi nu au confirmat că sunt împreună și nici nu au afișat fotografii împreună în mediul online.

”Poveste de dragoste între Monica Bertini și Ausilio? Chivu a făcut o gafă senzațională și a confirmat relația”, a fost titlul dat de italieni.