GALERIE FOTO Gafa lui Chivu? Replica dată pentru Monica Bertini i-a convins pe italieni: ”Le-a confirmat relația”

Gafa lui Chivu? Replica dată pentru Monica Bertini i-a convins pe italieni: "Le-a confirmat relația"
Meciul dintre Inter Milano și Como s-a încheiat cu scorul de 3-2 și a fost LIVE pe VOYO.

Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) a revenit spectaculos în meciul cu Como de pe teren propriu, din returul semifinalelor Coppa Italia, astfel că a reușit să se califice în ultimul act al competiției, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Atalanta și Lazio (2-2 în tur).

Imediat după meci, Cristi Chivu a fost protagonistul unui interviu acordat pentru Mediaset, una dintre televiziunile care difuzează, în Italia, meciurile din Coppa Italia. Publicația Libero Quotidiano a scos în evidență dialogul dintre antrenorul român și prezentatoarea Monica Bertini, despre care se zvonește că ar avea o relație cu directorul sportiv de la Inter Milano, Piero Ausilio.

Gafa lui Chivu? Italienii interpretează: ”Le-a confirmat relația”

”Pari într-o formă foarte bună, glumind cu Andrea și Federica. Să nu faci glume despre mine, eu sunt cea care urmează să pună întrebările”, i-a spus Monica lui Chivu, glumind pe seama dialogului dintre antrenor și colegele sale de platou.

Apoi a venit replica lui Chivu: ”Nu voi spune nimic despre tine, Monica. Nu pot să spun nimic pentru că voi avea probleme în vestiar”.

”E bine, asta așteptam”, a continuat Monica.

Publicația mai sus menționată a punctat că replica lui Chivu ar fi dat, practic, de gol relația dintre Monica Bertini și Piero Ausilio. Momentan, cei doi nu au confirmat că sunt împreună și nici nu au afișat fotografii împreună în mediul online.

”Poveste de dragoste între Monica Bertini și Ausilio? Chivu a făcut o gafă senzațională și a confirmat relația”, a fost titlul dat de italieni.

Cristi Chivu, în fața unei performanțe uriașe

Astfel, Cristi Chivu, care este aproape de titlu în Serie A, va juca în ultimul act din Coppa Italia și are șanse mari pentru event, la primul sezon ca antrenor al Interului. Ar fi o performanță remarcabilă pentru român, având în vedere că ”nerazzurrii” nu au mai reușit ”dubla” din 2010, de pe vremea lui Jose Mourinho!

Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt tehnicienii care au realizat „dubla” în Italia până acum scrie Gazzetta dello Sport, iar Cristi Chivu li se poate alătura.

Inter Milano - Como 3-2 | Echipele de start:

  • Inter: Martinez - Akanji, Acerbi, Carlos Augusto - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Bonny, Thuram
  • Rezerve: Sommer, Di Gennaro - Bisseck, Darmian, Alexiou, Diouf, Dumfries, Esposito, Frattesi, Mkhitaryan, Mosconi, Sucic
  • Como: Butez - Ramon, Diego Carlos, Kempf - Van der Brempt, Perrone, Da Cunha, Valle - Paz, Baturina - Douvikas
  • Rezerve: Vigorito, Tornqvist, Cavlina - Caqueret, Da Paolo, Diao, Goldaniga, Kuhn, Lahdo, Morata, Moreno, Pisati, Rodriguez, Smolcic
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: echipele de start!
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Ce moment: atacantul român, titular în Serie A!
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: echipele de start!
Elias Charalambous, în Premier League!
Ilie Stan antrenează în Oman, aproape de Strâmtoarea Ormuz! „Aici negociază SUA cu Iran”
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Nota primită de Cristi Chivu după „remontada” din Coppa Italia: „Revenire istorică”



Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Ce moment: atacantul român, titular în Serie A!
Elias Charalambous, în Premier League!
Ilie Stan antrenează în Oman, aproape de Strâmtoarea Ormuz! „Aici negociază SUA cu Iran”
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: echipele de start!
Motivul pentru care lipsit Eleonora Incardona a lipsit de la Inter - Como 3-2
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

