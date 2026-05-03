În contextul în care FCSB mai poate ajunge în cupele europene doar prin intermediul barajului, după ce a ratat play-off-ul la finalul sezonului regulat, patronul Gigi Becali e convins că roș-albaștrii nu vor avea probleme în duelul cu echipa care va termina în fruntea play-out-ului.

Replica lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali: ”Când s-a trezit era dimineață / Nici el nu crede ce spune”

Sâmbătă după-amiază a avut loc meciul Farul Constanța - FC Botoșani 1-1, iar Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, i-a dat replica lui Gigi Becali după ultimele declarații ale patronului FCSB.

Tehnicianul e sigur că FC Botoșani își va juca șansa dacă va ajunge la barajul cu FCSB și nu va fi o victorie sigură pentru campioana en-titre, care e prima în clasamentul play-out-ului cu 36 de puncte.

”Domnul Becali a luat campionatul înainte de Paște... Domnul Becali cred că de multe ori nici dumnealui nu crede ce spune. Înainte zicea că Botoșani retrogradează, că FCSB ia campionatul.

Domnul Becali spune că își dorește, dar unele lucruri sunt total neadevărate. Cred că nici dumnealui nu crede ce spune, părerea mea! Dar nu-i rău să vezi un scor de 200-0. Probabil, când s-a trezit era dimineață”, a spus Croitoru după meci.

După șapte etape desfășurate în play-out, FCSB a bifat patru victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri. Roș-albaștrii sunt primi în clasamentul play-out-ului cu 36 de puncte.

UTA e pe locul secund cu 32 de puncte și cu un meci în minus. Arădenii pot ajunge maximum la o lungime de FCSB la finalul etapei cu numărul șapte.

Pentru gruparea roș-albastră urmează meciul cu Unirea Slobozia de luni, 11 mai, ora 21:00.