VIDEO EXCLUSIV VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Semifinala din Coppa Italia a fost transmisă marți seara de VOYO.

Inter - Comorezumat videoCoppa Italiacristi chivu
Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a revenit spectaculos şi s-a impus cu 3-2 în meciul cu echipa Como. În meciul tur, scorul a fost egal, 0-0.

Como a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Baturina (32) şi Da Cunha (48).

Interul a revenit şi a egalat prin Calhanoglu (69 şi 86), golul victoriei fiind reuşit de Sucic (89).

În finală, Inter va evolua cu învingătoarea meciului dintre Atalanta şi Lazio. 

Inter Milano, liderul autoritar din Serie A, va disputa finala Cupei Italiei pe 13 mai, la Roma, împotriva câştigătoarei duelului dintre Atalanta Bergamo şi Lazio Roma.

Cele două echipei au remizat în meciul tur, de pe Stadio Olimpico (scor 2-2), iar meciul decisiv va ave loc miercuri la Bergamo.Cristian Chivu are astfel ocazia să realizeze dubla campionat-Cupa Italiei la primul său sezon pe banca lui Inter Milano, care are aproape asigurat titlul în Serie A, având un avans de 12 puncte faţă de AC Milan şi SSC Napoli, cu cinci etape înainte de final.

Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
