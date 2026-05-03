A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă Bundesliga
Cu un parcurs impresionant și victorii pe linie în ultimele cinci etape din Zweite Bundesliga, Schalke și-a asigurat promovarea matematică după 1-0 cu Dusseldorf, cu două etape înainte de final.

A fost sărbătoare în Gelsenkirchen. Cu un stadion plin, Edin Dzeko și colegii săi au reușit să readucă Schalke pe prima scenă a fotbalului german, după doi ani în care incertitudinea a planat în jurul echipei.

Schalke a revenit în Bundesliga!

În ultimele două sezoane, Schalke a fost lovită din plin și chiar a ”tremurat” pentru rămânerea în Zweite Bundesliga. Pe lângă problemele financiare, ”minerii” s-au zbătut pentru a rămâne în al doilea eșalon, iar în sezonul precedent au încheiat pe locul 14.

Acum, Schalke se poate bucura din plin. Revine în Bundesliga după retrogradarea din sezonul 2022-2023 și își poate recâștiga locul în prim-planul fotbalului german.

Promovarea lui Schalke este echivalentul revenirii spectaculoasei Veltins-Arena în Bundesliga. Stadionul de 62.000 de locuri arată pur și simplu spectaculos, cu un acoperiș retractabil și un tunel de piatră care permite accesul jucătorilor pe gazon.

Schalke, echipă de tradiție în fotbalul german

De șapte ori campioană a Germaniei, ultima oară în 1958, Schalke se numără printre echipele cu pretenții din ultimii ani în fotbalul german. Se poate lăuda și cu performanțe importante pe plan european, unde a câștigat o Cupă UEFA în sezonul 1996-1997.

În urmă cu aproximativ 15 ani, Schalke era o prezență constantă în UEFA Champions League sau măcar în Europa League, fiind una dintre echipele care puneau serios în dificultate granzii continentului.

