A fost sărbătoare în Gelsenkirchen. Cu un stadion plin, Edin Dzeko și colegii săi au reușit să readucă Schalke pe prima scenă a fotbalului german, după doi ani în care incertitudinea a planat în jurul echipei.

Schalke a revenit în Bundesliga!

În ultimele două sezoane, Schalke a fost lovită din plin și chiar a ”tremurat” pentru rămânerea în Zweite Bundesliga. Pe lângă problemele financiare, ”minerii” s-au zbătut pentru a rămâne în al doilea eșalon, iar în sezonul precedent au încheiat pe locul 14.

Acum, Schalke se poate bucura din plin. Revine în Bundesliga după retrogradarea din sezonul 2022-2023 și își poate recâștiga locul în prim-planul fotbalului german.

Promovarea lui Schalke este echivalentul revenirii spectaculoasei Veltins-Arena în Bundesliga. Stadionul de 62.000 de locuri arată pur și simplu spectaculos, cu un acoperiș retractabil și un tunel de piatră care permite accesul jucătorilor pe gazon.