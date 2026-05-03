Nicolae Mitea (41 de ani), fosta mare speranță a fotbalului românesc, a început o nouă provocare, de data aceasta ca antrenor la academia lui FC Barcelona din România.

Mitea, crescut în academia lui Dinamo, se anunța unul dintre cei mai promițători fotbaliști români de la începutul anilor 2000. A fost jucătorul lui Ajax în perioada 2003-2008, a cucerit un titlu și o Cupă a Olandei, însă mai multe decizii neinspirate și accidentările i-au blocat ascensiunea.

Nicolae Mitea, ”Messi de România”: ”Mi-am încărcat bateriile și acum sunt pregătit”

După revenirea sa în fotbal, ca antrenor pentru Centrul de Copii și Juniori pe care gruparea blaugrana l-a deschis în țara noastră, Nicolae Mitea a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit deschis despre perioada în care a stat departe de fenomen.

„Ce să fac? Am stat acasă, am avut grijă de fetiță. Am o fetiță de nouă ani și m-am bucurat de ea în tot acest timp. (n.r. - Nu ți-a fost dor de fotbal?) Mi-a fost, dat nu eram atât de pregătit, am zis să stau mai mult cu fetița. Chiar am decis să iau o pauză, să stau mai mult eu, cu mine și cu ea. Am luat o pauză lungă, dar mi-a prins bine. Mi-am încărcat bateriile și acum sunt pregătit pentru noua provocare.

Mă bucur că fac parte din Academia Barça. Am întâlnit niște oameni excepționali, profesioniști. M-au primit foarte frumos și le mulțumesc. Planul este să avem grijă de copii, să îi creștem, să descoperim noi talente”, a spus Nicolae Mitea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.