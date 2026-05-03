VIDEO EXCLUSIV ”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”

”Messi de România” s-a întors în fotbal, după o lungă perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor.

Nicolae Mitea (41 de ani), fosta mare speranță a fotbalului românesc, a început o nouă provocare, de data aceasta ca antrenor la academia lui FC Barcelona din România.

Mitea, crescut în academia lui Dinamo, se anunța unul dintre cei mai promițători fotbaliști români de la începutul anilor 2000. A fost jucătorul lui Ajax în perioada 2003-2008, a cucerit un titlu și o Cupă a Olandei, însă mai multe decizii neinspirate și accidentările i-au blocat ascensiunea.

Nicolae Mitea, ”Messi de România”: ”Mi-am încărcat bateriile și acum sunt pregătit”

După revenirea sa în fotbal, ca antrenor pentru Centrul de Copii și Juniori pe care gruparea blaugrana l-a deschis în țara noastră, Nicolae Mitea a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit deschis despre perioada în care a stat departe de fenomen.

„Ce să fac? Am stat acasă, am avut grijă de fetiță. Am o fetiță de nouă ani și m-am bucurat de ea în tot acest timp. (n.r. - Nu ți-a fost dor de fotbal?) Mi-a fost, dat nu eram atât de pregătit, am zis să stau mai mult cu fetița. Chiar am decis să iau o pauză, să stau mai mult eu, cu mine și cu ea. Am luat o pauză lungă, dar mi-a prins bine. Mi-am încărcat bateriile și acum sunt pregătit pentru noua provocare.

Mă bucur că fac parte din Academia Barça. Am întâlnit niște oameni excepționali, profesioniști. M-au primit foarte frumos și le mulțumesc. Planul este să avem grijă de copii, să îi creștem, să descoperim noi talente”, a spus Nicolae Mitea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cariera lui Nicolae Mitea | Numele lui e gravat și astăzi la Amsterdam

Și-a început cariera la Dinamo, iar în 2003 a prins transferul vieții, la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu mai multe nume sonore ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Ryal Babel, Edgas Davids, Maarten Stekelenburg sau Klaas-Jan Huntelaar.

  • Numele lui Nicolae Mitea este gravat la loc de cinste la muzeul stadionului ”Johan Cruyff”, casa lui Ajax Amsterdam și a echipei naționale a Olandei. Pe ”Wall of Fame” de la Amsterdam se găsesc numele tuturor jucătorilor care au scris istorie în tricoul ”lăncierilor”. Nu lipsesc nici Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau George Ogăraru.

În 2008 a ales să se întoarcă la Dinamo, deși, povestea el, a fost dorit în Serie A de cluburi precum Lazio sau Genoa.

"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea, în 2010.

14 goluri a marcat Nicolae Mitea pentru Ajax Amsterdam, în 75 de partide, în toate competițiile. Cu ”lăncierii” a câștigat un titlu și o Cupă a Olandei, iar pe Johan Cruyff Arena, numele său este inscipționat pe ”Wall of Fame”, alături de alți jucători importanți care au trecut pe la Ajax, printre care și Bogdan Lobonț, George Ogăraru sau Cristian Chivu.

Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.

Cristi Pulhac l-a comparat cu Messi: ”Ceva incredibil!”

În urmă cu doi ani și jumătate, Cristi Pulhac a vorbit la superlativ despre calitățile pe care le avea fostul idol al tribunelor din Amsterdam, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

„Dar e un jucător român cu care îl asemăn și ăla e Mitea! Ce n-a avut? Cred că ceea le lipsește unora... familia să știe să te îndrume. Pentru că ai anumite derapaje în viață în care ai nevoie de susținere și o îndrumare bună, o părere bună. Nu e vina lui. Eram trei care am ajuns la echipa mare atunci cu Dinu. Eram eu, Mitea și Marica.

Marica provine oricum dintr-o familie mai OK, tatăl lui provine din afaceri. Nu știu dacă știți, dar el a fost și la Barcelona, dus de Chirilă. Era momentul în care a apărut Messi, apăruse de vreun an pe la Barcelona, făcea furori, și l-au oprit pe Mitea că au zis că e noul Messi. Eu am jucat cu el pe bandă. Ceva incredibil! Aceeași înălțime, aceleași picioare groase, același ritm de viteză, cu mingea aproape de picior. Dacă nu dădea 3-4 goluri pe meci, pleca supărat acasă”, a spus Cristi Pulhac, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

