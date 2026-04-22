Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) a revenit spectaculos în meciul cu Como de pe teren propriu, din returul semifinalelor Coppa Italia, astfel că a reușit să se califice în ultimul act al competiției, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Atalanta și Lazio (2-2 în tur).

De la meci a lipsit Eleonora Incardona (35 de ani), reporter și prezentator DAZN și o prezență obișnuită atât pe ”Meazza”, cât și alte meciuri din nordul Italiei. Iubita lui Samuele Ricci (24 de ani), mijlocașul lui AC Milan, a prezentat un eveniment în provincia Pesaro, în apropiere de San Marino, la doar câteva zile după ce a fost plecată o scurtă perioadă în New York.

”Pe scena conferinței naționale Gruppo Tempocasa, un eveniment format din energie și senzații frumoase.

Vă mulțumesc tuturor pentru căldura și afecțiunea pe care mi-ați oferit-o, a fost un eveniment frumos”, a transmis prezentatoarea, pe rețelele de socializare.