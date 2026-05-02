A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”

Preparatorul fizic a plecat de la gruparea roș-albastră după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB la finalul sezonului regulat și și-a adus propriul staff. Între timp, finul lui Gigi Becali a plecat de la campioana en-titre, în Turcia, la Gaziantep.

Thomas Neubert e în continuare liber de contract. Preparatorul fizic a fost întrebat dacă a vorbit cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, despre o eventuală întoarcere.

Doar că Neubert a explicat că nu a discutat nimic cu oficialul grupării roș-albastre, despre care a spus că e concentrat mai mult să-l readucă pe Elias Charalambous, fostul antrenor al lui FCSB, la echipă.

”Nu, nu am vorbit cu MM. Pentru MM, prima variantă acum este să se întoarcă Elias, dar știu că a refuzat. Primul obiectiv pentru el este să găsească acum un antrenor. Eu sunt deschis pentru orice, pentru FCSB, Rapid, Dinamo sau Craiova.

Deci, el (n.r. Mirel Rădoi) a venit la noi și am vorbit două minute. Am mare, mare respect față de Mirel. Pentru mine are un caracter super frumos și nu am absolut nicio problemă cu Mirel. Noi am schimbat niște mesaje și înainte de a veni la noi.

El mi-a zis: 'Thomas, uite, asta e situația' și am înțeles foarte bine. Ăsta este staff-ul lui, i-am dorit mult succes și am plecat”, a spus Thomas Neubert, potrivit Digi Sport.

După șapte etape desfășurate în play-out, FCSB a bifat patru victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri. Roș-albaștrii sunt primi în clasamentul play-out-ului cu 36 de puncte.

UTA e pe locul secund cu 32 de puncte și cu un meci în minus. Arădenii pot ajunge maximum la o lungime de FCSB la finalul etapei cu numărul șapte.

Pentru gruparea roș-albastră urmează meciul cu Unirea Slobozia de luni, 11 mai, ora 21:00.