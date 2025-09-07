Ungurii conduceau cu 2-0, dar s-au prăbușit după eliminarea lui Sallai. Cât s-a terminat meciul cu Irlanda din preliminariile CM 2026

Situație incredibilă în care a ajuns un fost fundaș central, campion de cinci ori în Scoția! Este vorba de Bobo Balde, în vârstă de 49 de ani, francez născut în Marsilia, care are și cetățenie a statului Guineea. El a fost luat de pe stradă de polițiștii din Marsilia și dus la spital de psihiatrie.

Retras din activitate în urmă cu 13 ani, în 2012, ultima dată fiind legitimat la formația franceză AC Arles-Avignon, Balde a făcut scandal în fața unei școli recent, spre surprinderea părinților și a angajaților.

Bobo Balde, campion cu Celtic, dus la psihiatrie

Episodul s-a petrecut pentru trei zile la rând, până când un părinte a reacționat și l-a lovit cu pumnul pe fostul fundaș francez. Acesta din urmă i-a speriat pe cei din jur și din cauza faptului că vorbea despre o ”misiune” pe care o plănuiește înainte să moară.

Poliția a fost chemată la fața locului după ce bărbatul l-a lovit cu pumnul în față pe Balde și dus să efectueze un control psihiatric. O sursă din poliție a declarat, conform presei din Franța, despre comportamentul lui Balde de la secția de poliție:

”Este o persoană foarte drăguță, dar a început să facă remarci oarecum incoerente, chiar și la secția de poliție.

Dar, nu a dorit să depună o plângere, declarând că al său comportament i-ar fi putut îngrijora pe părinții elevilor”.

Fostul fundaș al celor de la Celtic, Bobo Balde a jucat și în Liga Campionilor

În carieră, fundașul a evoluat pentru Marseille, Cannes sau Toulouse în Franța, dar și la Celtic, în perioada 2001-2009, unde a cucerit și singurele trofee din carieră. Are în dreptul său cinci titluri ale Scoției, dar și o Cupă a Ligii Scoției și două Cupe ale Scoției.

A adunat 229 de meciuri pentru Celtic, 16 goluri și opt pase decisive. În Liga Campionilor, în toată cariera, a adunat 27 de meciuri. În Cupa UEFA are 19 apariții.

Deși e născut în Franța, a jucat pentru naționala din Guineea, de 51 de ori și a marcat de patru ori.

