Deși a fost mai constantă ca niciodată, până în prezent, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a fost aproape de a încheia sezonul 2025 fără titlu de mare șlem în palmares.

Finalistă învinsă la Melbourne și Paris de americancele Madison Keys și Cori Gauff, bielorusa Aryna Sabalenka și-a luat revanșa tocmai la New York, chiar în detrimentul unei alte sportive din SUA, Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka a ajuns la patru titluri de mare șlem. Toate au fost cucerite pe hard

6-3, 7-6 a fost scorul prin care Aryna Sabalenka și-a asigurat victoria în ultimul act al competiției de la Flushing Meadows, un succes care o transformă în cvadruplă campioană de Grand Slam și o aduce la două în spatele rivalei Iga Swiatek, în acest clasament.

Victoria din America a venit pentru Sabalenka ca o revanșă pentru semifinala pierdută în fața Anisimovei, pe iarba de la Wimbledon.

