FOTO ȘI VIDEO Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025. Câte titluri de mare șlem are bielorusa în palmares

C&acirc;t costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după c&acirc;știgarea US Open 2025. C&acirc;te titluri de mare șlem are bielorusa &icirc;n palmares Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka a devenit prima jucătoare, de la Serena Williams, care își apără titlul de campioană la New York.

TAGS:
Din articol

Deși a fost mai constantă ca niciodată, până în prezent, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a fost aproape de a încheia sezonul 2025 fără titlu de mare șlem în palmares.

Finalistă învinsă la Melbourne și Paris de americancele Madison Keys și Cori Gauff, bielorusa Aryna Sabalenka și-a luat revanșa tocmai la New York, chiar în detrimentul unei alte sportive din SUA, Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka a ajuns la patru titluri de mare șlem. Toate au fost cucerite pe hard

6-3, 7-6 a fost scorul prin care Aryna Sabalenka și-a asigurat victoria în ultimul act al competiției de la Flushing Meadows, un succes care o transformă în cvadruplă campioană de Grand Slam și o aduce la două în spatele rivalei Iga Swiatek, în acest clasament.

Victoria din America a venit pentru Sabalenka ca o revanșă pentru semifinala pierdută în fața Anisimovei, pe iarba de la Wimbledon.

Sabalenka a purtat o rochie de peste 7,000 de lei, după finala US Open 2025

La scurt timp după încheierea meciului, Aryna Sabalenka a îmbrăcat o rochie din mătase care costă aproximativ 7,000 de lei.

Sportiva din Belarus s-a pozat ținând trofeul în brațe pe scaunele celei mai mari arene de tenis din lume, Arthur Ashe.

5 milioane de dolari americani a câștigat Aryna Sabalenka prin succesul de la US Open 2025.

Aryna Sabalenka

  • Arina sabalenka
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 &icirc;n Rom&acirc;nia. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
ULTIMELE STIRI
Popovici duce Rom&acirc;nia &icirc;n lupta pentru titlu &icirc;ntr-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar
Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar
CFR Cluj are concurență! Unde poate ajunge fotbalistul de Premier League pe care &icirc;l vor ardelenii
CFR Cluj are concurență! Unde poate ajunge fotbalistul de Premier League pe care îl vor ardelenii
Răzbunare dulce contra Americii: reacția colorată a bielorusei Aryna Sabalenka pe cel mai mare stadion de tenis din lume
Răzbunare dulce contra Americii: reacția colorată a bielorusei Aryna Sabalenka pe cel mai mare stadion de tenis din lume
Edi Iordănescu n-are viață ușoară la Legia: Cea mai grea funcție &icirc;n Polonia după cea de președinte
Edi Iordănescu n-are viață ușoară la Legia: "Cea mai grea funcție în Polonia după cea de președinte"
Constantin Popovici, victorie spectaculoasă la Mostar, &icirc;n Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Nu știam la ce să mă aștept din cauza accidentării
Constantin Popovici, victorie spectaculoasă la Mostar, în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. "Nu știam la ce să mă aștept din cauza accidentării"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fundaș central pentru FCSB: &rdquo;40.000&euro; pe lună&rdquo;

Fundaș central pentru FCSB: ”40.000€ pe lună”

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Gigi Becali detonează bomba &icirc;n cazul Tudose și acuză: Un mare mafiot! Coman a &icirc;ncercat să mă păcălească!

Gigi Becali detonează bomba în cazul Tudose și acuză: "Un mare mafiot! Coman a încercat să mă păcălească!"

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: &rdquo;Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!&rdquo;

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: ”Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!”

Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după Rom&acirc;nia - Canada 0-3

Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după România - Canada 0-3

CITESTE SI
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

stirileprotv Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!