Belgia va înfrunta Macedonia de Nord (10 octombrie / acasă) și Țara Galilor (13 octombrie / deplasare), în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Witsel, chemat din nou la lot datorită experienței sale

Selecționerul Rudi Garcia a dezvăluit de ce a ales să-l cheme din nou la lot pe Axel Witsel, veteranul din La Liga, pentru prima dată după finalizarea Euro 2024. "Axel joacă din nou multe minute la Girona și este un lider. Poate conduce jucătorii tineri și este un jucător versatil. Cu Tielemans și Lukaku absenți, aveam nevoie de un alt jucător experimentat. El trebuie să conducă jucătorii mai tineri alături de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois și Thomas Meunier", a precizat antrenorul Belgiei.



De-a lungul carierei, Witsel a jucat pentru Standad Liege (2006-2011), Benfica (2011-2012), Zenit St. Petersburg (2012-2016), Tianjin Quanjian (2017-2018), Borussia Dortmund (2018-2022), Atletico Madrid (2022-2025) și Girona (2025-prezent).

În palmares are Belgian Pro League (2007-2008, 2008-2009), Belgian Cup (2010-2011), Belgian Supercup (2008, 2009), Taca da Liga (2011-2012), Russian Football Premier League (2014-2015), Russian Cup (2015-2016), Russian Super Cup (2015), DFB-Pokal (2020-2021), DFL-Supercup (2019), locul al treilea la CM 2018, Belgian Young Footballer of the Year (2007-2008), Belgian Golden Shoe (2008), O Jogo Team of the Year (2012) și DH The Best Standard Liege Team Ever (2020).

Fotbalistul este căsătorit cu Rafaella Szabo, o româncă născută la Brașov, care a emigrat în copilărie în Belgia, cu care are trei copii.



Lotul Belgiei pentru meciurile cu Macedonia de Nord și Țara Galilor:

Portari - Thibaut Courtois (Real Madrid), Matz Sels (Nottingham Forest), Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)

Fundași - Thomas Meunier (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Joaquin Seys (Club Brugge)

Mijlocași - Axel Witsel (Girona), Kevin De Bruyne (Napoli), Hans Vanaken (Club Brugge), Charles De Ketelaere (Atalanta), Amadou Onana (Aston Villa), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers), Charles Vanhoutte (Nice)

Atacanți și extreme - Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt), Leandro Trossard (Arsenal), Jeremy Doku (Manchester City), Lois Openda (Juventus), Dodi Lukebakio (Benfica), Malick Fofana (Ol. Lyon)



