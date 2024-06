Belgienii nu își revin după ce au pierdut grupa de la EURO în fața României: "S-a mers prea departe"

România a câștigat grupa E de la turneul final din Germania, iar această performanță „a condamnat-o” pe Belgia la o optime de finală cu Franța. În semifinalele Cupei Mondiale din 2018, Belgia a pierdut în fața Franței, scor 1-0.

Fanii „dracilor roșii” l-au huiduit pe Romelu Lukaku, în apărarea căruia a sărit fundașul dreapta, Thomas Meunier. Atacantul a fost înlocuit de Lois Openda, în minutul 90 al meciului cu Ucraina, moment în care a fost fluierat și înjurat.

"Am mers să salutăm suporterii. Obiectivul principal era să ne calificăm, ar trebui să nu uităm că nu am terminat ultimii în grupă. Evident că mi-ar plăcea să câștigăm toate partidele cu 3-0, dar nu este mereu posibil. E păcat de reacțiile suporterilor. Vrem să fim susținuți, nu este în interesul comun să creăm tensiuni. Avem nevoie de toată lumea.

Jucătorii au înțeles motivul, dar a fost o reacție disproporționată. S-a mers prea departe, cu gesturi obscene, insulte. Nu este decât începutul competiției.

Putem înțelege că meciul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, nu am sărbătorit calificarea ca și cum am fi câștigat cu 3-0. A fost totul liniștit, am fost și noi foarte dezamăgiți.

Să mergi șase ore pe drum să insulți jucătorii, nu cred că este o situație care să ajute pe cineva", a declarat belgianul, în presa internațională.

VIDEO | Rezumat Belgia - Ucraina 0-0



