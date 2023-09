Starul care recunoaște: "Bineînțeles că mergem pentru bani în Arabia Saudită sau China"

La începutul acestei luni, Carrasco a decis să plece de la Atletico Madrid. Mijlocașul belgian a fost cumpărat de formația saudită Al Shabab, în schimbul sumei de 15 milioane de euro.

Axel Witsel: "Bineînțeles că mergem în Arabia Saudită sau China pentru bani"

Criticat pentru că a lăsat Europa pentru un transfer în Arabia Saudită, Yannick Carrasco este apărat de Axel Witsel, fostul său coleg de la Atletico Madrid și naționala Belgiei.

Witsel, care a jucat și el în China într-o perioadă în care se ofereau salarii uriașe, spune că nu vede nimic în neregulă cu decizia lui Carrasco de a pleca în Arabia Saudită și admite că fotbaliștii merg în Orientul Mijlociu fiind atrași de bani, nu de proiectul sportiv.

"China a fost o experiență de viață pentru mine, dar bineînțeles că mergem acolo (n.r - în China sau Arabia Saudită) pentru bani, nu pentru proiectul sportiv. Acesta este adevărul. Faptul că Yannick a ales și el asta acum este normal pentr umine.

Am vorbit recent cu Yannick și mi-a spus că deja se simte bine acolo. Fiecare fotbalist are propriul lui drum. Nu voi spune că nu e normal să mergi în Arabia Saudită. Când aveam 27 de ani și eu am mers în China. Din punctul meu de vedere, Yannick a luat o decizie bună", a spus Witsel, pentru Radio Marca, citat de Nieuwsblad.

Axel Witsel, produs al academiei lui Standard Liege, a mai jucat la Benfica (2011-2012), Zenit (2012-2016), Tianjin Tianhai (2017-2018), Borussia Dortmund (2018-2022) și Atletico Madrid (2022-prezent).