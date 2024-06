Remarcatul lui Gigi Becali după România - Belgia 0-2: ”Face 400 de milioane de euro”

Astfel, toate cele trei echipe in Grupa E au câte trei puncte, cu o etapă înainte de optimi, astfel că orice scenariu este posibil în ultima rundă.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras concluzii după meciul de la Koln și a remarcat diferența de valoare dintre ”tricolori” și jucătorii lui Domenico Tedesco.

În plus, omul de afaceri a remarcat în mod special un fotbalist din naționala Belgiei. Jeremy Doku (22 de ani), starul lui Manchester City, l-a impresionat pe Becali.

Gigi Becali: ”Doku face 400 de milioane de euro”

„Cum să poți să faci mai mult? Eu nu mă uit la meciuri internaționale, dar când am văzut cum joacă Doku și Lukaku… ce să le faci? Noi oricum suntem calificați că Belgia bate Ucraina. Dacă mâncăm bătaie, tot suntem calificați. Noi putem să batem Slovacia.

Sunt echipe prea tari. Au jucători prea valoroși. Nu ai ce să le faci. Și-au dat viața. Ce să le faci? Ce poți să reproșezi echipei? Nu au valoarea lor. Câteodată merge echipa, ‘domnule avem echipă’. Avem echipă când adversarii au un singur jucător valoros, dar când ăia au câte 4-5 de 200-300 de milioane de euro unul…

Doku face 400 de milioane. Ce să-i faci lui ăla? După ce am bătut 3-0, am zis: ‘Domnule, dar stai puțin. Eu în mintea mea vreau trofeul’. Ce trofeu? Ăia te mănâncă. Eu am zis lui Mihai (n.r. Mihai Stoica):’ Păi ce se poate, orice! Trofeul’. El îmi zice: ‘Băi, Gigi, tu nu știi fotbal’. E drept, eu știu numai la FCSB. Te mănâncă. Ce să faci? Ne-a salvat Niță. Ce poți să faci? Putea acolo să dea Man gol și să se facă 1-1 și asta era”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Jeremy Doku a fost transferat de Manchester City de la Rennes în vara anului trecut, pentru 60 de milioane de euro, iar acum cota sa de piață a ajuns la 65, potrivit site-urilor de specialitate.

Belgianul a evoluat în 47 de partide pentru echipa lui Pep Guardiola în sezonul precedent, pentru care a marcat de șapte ori și a oferit zece pase decisive.

Kevin De Bruyne, desemnat omul meciului de UEFA după România - Belgia

Belgia a deschis scorul după doar 73 de secunde, prin Youri Tielemans, iar Kevin De Bruyne a stabilit scorul final în minutul 80, când a primit o pasă de la portarul Casteels și l-a învins pe Niță după un duel câștigat cu Drăgușin.

UEFA l-a desemnat pe Kevin De Bruyne omul meciului. Pe lângă gol, starul de la Manchester City a avut o acuratețe a paselor de 79% și a parcurs 11,7 kilometri.