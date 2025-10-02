Miercuri seară, Napoli a primit vizita pe stadionul ”Diego Armando Maradona” celor de a Sporting Lisabona, în a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Champions League.



La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Antonio Conte s-a impus cu 2-1 și a înregistrat, în consecință, toate cele trei puncte în urma confruntării cu gruparea lui Rui Borges.



Maestrul din Napoli! Kevin De Bruyne, două assist-uri de excepție în UCL: ”Pentru toți cei care îl numeau o pacoste”



Ambele goluri ale napoletanilor au fost marcate de Rasmus Hojlund. Primul, în minutul 36, iar al doilea, în minutul 79. Kevin De Bruyne i-a pasat decisiv internaționalului danez în ambele situații.



După meci, publicația TuttoMercatoWeb l-a notat cu 7,5 pe Kevin De Bruyne. Jurnaliștii din ”Cizmă” l-au descris pe fostul jucător din Premier League drept ”un campion absolut” după cele două assist-uri.



”Un mesaj pentru cei care îl criticau deja, numindu-l chiar o pacoste pentru Napoli. O evoluție totală: un campion absolut la faza de 1-0, cu o cursă percutantă și o pasă decisivă de vis, și aproape un artist la golul de 2-1.



Și-a murdărit mâinile și cu câteva recuperări cruciale de minge”, a scris publicația anterior menționată.



Pentru Napoli urmează meciul cu Genoa din etapa #6 Serie A de duminică seară, 5 octombrie, ora 19:00. Meciul va avea loc pe ”Diego Armando Maradona”.

