Fotbalistul care il impresiona pe Gigi Becali, implicat intr-un accident de circulatie! Politia a confiscat mai multe bauturi alcoolice din masina in care se afla

Dayro Moreno este in centrul unui scandal, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in orasul Cordoba.

Masina in care se afla flotbalistul columbian s-a ciocnit cu o motocicleta condusa de o femeie. Politia a confiscat mai multe bauturi alcoolice din masina lui Dayro Moreno (34 de ani). La volanul vehiculului se afla agentul jucatorului, Huerto Bustos.

Dayro Moreno a tinut sa asigure ca femeia este bine si accidentul nu a fost atat de grav pe cat a parut:

"Motocicleta unei tinere doamne s-a ciocnit cu masina. Slava Domnului ca nu s-a intamplat nimic.

A fost mai mult scandalul decat cele intamplate. Nimeni nu era beat. Cu totii au fost testati pentru posibil consum de alcool, insa toate rezultatele au fost negative", a declarat Dayro Moreno, potrivit Caracol Radio.

Fotbalistul a fost criticat pe retelele de socializare pentru ca a incalcat masurile de izolare din Argentina, tara cu peste 12.000 de cazuri de Covid-19.

Gigi Becali il aducea pe Dayro Moreno la FCSB in schimbul a 1.75 milioane de euro

Columbianul era considerat o adevarata lovitura in momentul sosirii la FCSB, insa dupa doar 2 ani a fost cedat la Once Caldas in schimbul a 600.000 de euro.

13 goluri si 5 pase decisive a reusit Moreno in cele 55 de aparitii pentru FCSB.

In prezent evolueaza pentru Talleres de Cordoba, in prima liga din Argentina.