Duckadam si-a dezvaluit salariul de la FCSB! Suma incredibila pe care i-o ofera Gigi Becali: "Multi oameni cred asta"

Helmut Duckadam, directorul de imagine al echipei FCSB, i-a raspuns lui Adrian Bumbescu si a lamurit provenienta veniturilor sale.

"Va dati seama ca Adi ramane in continuare prietenul meu si nu trebuie sa ne certam prin presa. Stie el ceva in legatura cu pensia mea, dar nu este vorba despre pensie de la Armata. Eu am avut treaba cu armata doar trei ani in perioada in care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut si grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treaba cu Armata si nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apararii Nationale. Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Stiti ca o perioada am lucrat in vama. Asa ca eu consider ca am lamurit si problema cu pensia mea militara", a declarat eroul de la Sevilla pentru ProSport.

Fostul portar al Stelei este unul dintre castigatorii Cupei Campionilor Europeni din 1986 care sustine ca adevarata Steaua este cea a lui Gigi Becali. El i-a transmis lui Adrian Bumbescu ca nu face asta pentru bani si ca Gigi Becali i-a redus salariul cu 78 la suta.

"Acum doresc sa lamuresc si treaba asta cu banii pe care eu ii primesc de la Gigi Becali si vezi Doamne doar din acest motiv tot sustin eu ca FCSB este Steaua adevarata. Nu este adevarat! Eu consider si cu bani, dar si fara bani ca FCSB este continuatoarea generatiei Steaua 86. O echipa facuta in 2017 nu are cum sa fie Steaua adevarata. Hai sa fim seriosi! Unde era Armata in 2002-2003 atunci cand Gigi Becali a salvat Steaua de la faliment? Eu sunt convins ca foarte multi oameni considera ca eu castig de la Gigi Becali un salariu foarte mare. Vreau sa va anunt ca mi-a fost taiat salariul cu 78 la suta, iar acum primesc un salariu de 2.000 de lei pe luna. Incerc sa ii fac imagine Stelei cat pot eu de bine. Astia sunt banii pe care ii primesc de la Gigi Becali, iar multi oameni cred ca eu incasez un salariu foarte mare, inclusiv Adi Bumbescu", a povestit Helmut Duckadam.