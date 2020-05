Duckadam este ATACAT de un fost coleg de echipa! "Nu trebuie sa uite ca ia pensie militara!" Presedintele FCSB este acuzat ca s-a dat cu echipa lui Becali

Helmuth Duckadam este o adevarata legenda a Stelei, dar a ales sa ramana alaturi de Gigi Becali in disputa cu armata.

Adrian Bumbescu il ataca pe Helmuth Duckadam, dupa ce portarul legendar al Stelei a ramas langa echipa lui Becali. FCSB si CSA Steaua sunt in conflict, iar fostii jucatori si gloriile Stelei s-au impartit in doua tabere din pricina acestei dispute.

Adrian Bumbescu spune ca Duckadam iese in fata si vorbeste doar pentru a-si motiva cumva castigurile de la Gigi Becali. Cei doi fosti jucatori nu sunt certati, insa relatiile s-au racit.

"Eu nu am nimic cu Helmuth, chiar il respect, dar nu trebuie sa motiveze si el banii pe care ii primeste de la Gigi Becali? El nu trebuie sa uite ca ia pensie militara, a fost militar. Nu suntem certati, vorbim, dar trebuie sa isi motiveze si el cumva aparitiile la televizor, sa dea in CSA Steaua ca sa justifice banii pe care ii ia de la club.", a spus Bumbescu pentru Realitatea Sportiva.

"Eu nu am avut nimic cu CSA, nici nu o sa am. Dar nici nu imi fac abonament. Daca o sa fiu invitat la inaugurarea stadionului o sa merg cu cea mai mare placere pentru ca acolo am cunoscut cele mai mari satisfactii ca fotbalist.

Eu raman consecvent, FCSB este Steaua care a fost, care a confirmat. Aceasta echipa a CSA-ului este o echipa nou infiintata care a venit de nicaieri", a mai spus Duckadam in urma cu cateva zile.