Se anunta impacarea dintre fanii FCSB si CSA?! "Nu exista niciun conflict! Oamenii vor sa vina la stadion." Anuntul facut de Peluza Nord a echipei din Liga 1

Gheorghe Mustata, unul din sefii de galerie de la FCSB, vrea echipa ros-albastra pe stadionul Ghencea din sezonul viitor.

Gheorghe Mustata vrea sa isi sustina echipa favorita pe noua arena din Ghencea in sezonul viitor si nu ia in calcul o alta varianta.

Liderul din galeria FCSB-ului este convins ca odata cu revenirea lor in Ghencea nu se va crea niciun conflict intre ei si cei din Peluza Sud a clubului Steaua.

"Nu mai generati conflicte ca nu o sa existe niciun conflict. Domnul Bumbescu spune aceste lucruri pentru ca este platit de Armata cum spune si de Duckadam, ca este angajat al domnului Becali. Nu poate sa vorbeasca altfel ca il da afara maine domnul comandant.

Important este ca acel stadion sa fie inchiriat tuturor echipelor care vor sa joace acolo, eu daca vreau sa il inchiriez, o sa joc. Nu exista niciun conflict intre suporteri, nu vad rostul conflictelor, oamenii vor sa vina la stadion. Echipa daca joaca in Ghencea suporterii vor veni acolo", a spus liderul suporterilor FCSB, pentru Realitatea Sportiva.

Gheorghe Mustata: "Suporterii isi doresc sa jucam acolo."

Revenirea echipei pe noul stadion din Ghencea este dorinta tuturor fanilor FCSB si Gheorghe Mustata asigura ca acest lucru nu va produce conflicte intre suporterii celor doua cluburi rivale:

"Normal ca se joaca si pe Ghencea, nu avem dreptul? Suporterii isi doresc sa jucam acolo. Eu am promis un lucru si am spus ca nu voi mai vorbi despre Peluza Sud. Toata lumea are tot dreptul sa joace acolo, sunt bani publici, nu exista sa iasa vreun conflict.

Toti incearca sa spuna ca vor fi conflicte intre suporteri, nu exista asa ceva, nu are nicio legatura una cu alta. CSA este infiintata in 2017, noi suntem continuarea Stelei, Steaua este in Liga 1", a mai spus Gheorghe Mustata, conform sursei citate.