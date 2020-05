"Am fost toata viata mea stelist! Tin la FCSB!" Un patron de club din Romania socheaza si o vrea pe FCSB CAMPIOANA! Ce spune oficialul

FSCB probabil ca este cea mai iubita echipa de fotbal din Romania si nici ceilalti patroni nu se feresc sa isi manifeste admiratia fata de ros albastri.

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, a negociat in multe randuri cu Gigi Becali, cel mai recent motiv de discutie intre cei doi fiind Andrei Chindris. Becali si l-a dorit mult pe fundasul Botosaniul, dar petru moment afacerea a picat.

Cu toate acestea, Iftime nu se fereste sa spuna ca este fan FCSB si isi doreste ca echipa patronata de Gigi sa ia campionatul. Chiar daca au fost multe discutii in contradictoriu intre cei doi, relatia lor este una buna si afacerile ii leaga mai mult ca orice.

"Acum ca ne-am calificat in play off, ma pregatesc sa termin pe locul 3! Nu stiu daca e bine spus coalitie, dar exista ceva impotriva, chiar o rautate contra celor de la FCSB. Asta si pentru ca domnul Becali e foarte guraliv. Eu nu tin cont de asta, eu as vrea sa castige FCSB campionatul, daca eu nu am nicio sansa. Din motive financiare, dar si din afectiune.

Tin la FCSB mai mult ca la alte echipe. Am fost toata viata mea stelist, dar asta nu conteaza la meciurile directe. Sper sa bat FCSB. Eu joc meciurile directe atat de bine cat se poate. Lupt cu toate armele mele pentru a castiga impotriva oricarei echipe. Impotriva celor de la FCSB nu o sa fiu niciodata. E o echipa frumoasa. Conteaza si ca domnul Becali poate cumpara jucatori daca ia campionatul. In disputa directa nu conteaza. Dar as vrea ca FCSB sa ia campionatul.", a spus Valeriu Iftime pentru Gazeta.

Botosani este la primul sezon in care ajunge in play off si se afla pe locul 5, cu 24 de puncte. Este la doar doua puncte de locul 3, ocupat de CSU Craiova.