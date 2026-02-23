Kennedy Boateng, unul dintre cei mai importanți jucători ai ”Câinilor Roșii” din ultima perioadă s-a decis să o părăsească pe Dinamo la finalul acestui sezon.

Matteo Duțu, soluția lui Dinamo, după plecarea lui Boateng

Așa cum se întâmplă în cazul multor jucători care trec pragul campionatul românesc, odată ce au prestații bune și au la orizont varianta unui transfer pe mulți bani, jucătorii nu ezită să o facă.

Acesta este și cazul lui Boateng, care a primit o ofertă din China, cu un salariu mult peste ceea ce îi poate oferi Dinamo. ”Câinii” au încercat să îi prelungeasă înțelegerea în această iarnă, dar Boateng a spus ”nu” oricărei variante. Asta pentru că, potrivit Radio Dinamo, fotbalistul din Togo avea deja pe masă oferta chinezilor.

Clubul din China a încercat chiar să îl transfere în această iarnă și să plătească o sumă de bani, însă formația din ”Ștefan cel Mare” s-a opus.

Sursa citată scrie că, deși Dinamo se va baza pe Boateng până la finalul sezonului, roș-albii au deja soluția pentru sezonul următor. Matteo Duțu are șanse mari să devină un om de bază în centrul defensivei lui Dinamo în următoarea stagiune.

Cu o înălțime de 1,92 m, Matteo Duțu a fost transferat de Dinamo în această iarnă de la AC Milan și a semnat cu clubul din ”Ștefan cel Mare” un contract valabil până în 2029.