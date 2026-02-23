FCSB este obligată să câștige partida cu Metaloglobus, precum și cele cu UTA Arad și U Cluj, pentru a spera la accederea în play-off. Campioana României nu depinde însă numai de rezultatele sale, având nevoie și de pași greșiți ai celor de la U Cluj, CFR Cluj sau FC Argeș.

Un debut și o reprofilare în primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Metaloglobus

Pentru partida cu Metaloglobus, FCSB îl păstrează ca jucător U21 pe goalkeeper-ul Matei Popa, Târnovanu numărându-se din nou printre rezerve.

În centrul apărării, lângă Andre Duarte a fost coborât Mihai Lixandru, în timp ce Graovac și Dawa sunt doar pe bancă. În flancul stâng al apărării este utilizat Joao Paulo, fotbalistul achiziționat de la Oțelul Galați, care până acum a apărut doar la închidere pentru FCSB.

Joao Paulo (27 de ani) evoluează constant pe postul de fundaș stânga la naționala Insulelor Capului Verde, calificată la CM 2026. De asemenea, a fost utilizat de câteva ori în acest rol și la Oțelul Galați.

La FCSB debutează și Ofri Arad. Israelianul, care a semnat în urmă cu aproximativ o lună, este pregătit din punct de vedere fizic și este noul închizător al campioanei.

Florin Tănase, care s-a recuperat zilele trecute în Serbia după accidentarea suferită la Craiova, revine direct în primul 11 al lui FCSB.