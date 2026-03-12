Cristi Chivu a preluat funcția de antrenor principal al echipei Inter Milano pe data de 9 iunie 2025. În prezent, formația pregătită de român se află pe primul loc în campionat, adunând 67 de puncte după 28 de meciuri jucate în Serie A. Bilanțul său intern este unul excelent, cu 22 de victorii, un egal și 5 înfrângeri.

Fostul său coechipier, Wesley Sneijder, a vorbit pentru presa din străinătate despre impactul pe care antrenorul român îl are la gruparea de pe „Giuseppe Meazza”.

„A transformat echipa într-o mașinărie”

Într-o intervenție recentă, olandezul a subliniat capacitatea lui Chivu de a redresa vestiarul după pierderea finalei Ligii Campionilor cu 5-0 în fața celor de la PSG.

„Poate durează puțin până când realizarea performanței va fi conștientizată... Chivu a moștenit o echipă distrusă de dezamăgiri uriașe: am fost acolo la München, iar un astfel de rezultat îl porți cu tine. El a transformat echipa într-o mașinărie: în Italia câștigă aproape mereu, iar când vezi cât de mult sunt în urmă adversarii noștri, te gândești că este normal, aproape ușor. Dar adevărul este opusul; este cu adevărat dificil să îți lași rivalii la zece puncte, între timp șapte, distanță. Cristian s-a descurcat fantastic. Pe grupul nostru de chat, 'Tripla', îi trimitem un mesaj după fiecare victorie. Suntem legați pentru totdeauna, succesul unuia este succesul tuturor”, a spus Sneijder, potrivit Voetbalprimeur.

De asemenea, fostul mijlocaș a vorbit despre calitățile tactice pe care românul le arăta încă din perioada în care se afla pe teren.

„Nu îmi place când oamenii spun că un jucător este deja un antrenor pe teren: poți avea o înclinație pentru asta, dar nu știi niciodată ce se întâmplă cu viața ta. Cristian a fost mereu metodic, inteligent și un bun observator al jocului, pentru că avea picioarele unui coordonator de joc. Și încă ceva: atât el, cât și eu suntem fani Inter, dar în Cristian vezi cu adevărat școala lui Ajax”, a mai spus Sneijder.