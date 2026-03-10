Cristi Chivu a primit vestea momentului!

Cristi Chivu a primit vestea momentului! Serie A
Cristi Chivu a primit o veste excelentă.

Denzel DumfriesInter Milanocristi chivu
Fundașul olandez Denzel Dumfries a revenit după accidentare și este din nou disponibil pentru liderul din Serie A.

Potrivit gazzetta.it, Dumfries ar putea fi titular chiar în duelul cu Atalanta din UEFA Champions League sau, cel târziu, în meciul de campionat cu Fiorentina.

Cristi Chivu a primit vestea momentului: Dumfries is back!

Internaționalul olandez nu a mai fost titular din noiembrie, când s-a accidentat la gleznă în partida cu Lazio. De atunci, a lipsit aproape patru luni și a revenit treptat pe teren, bifând doar câteva minute în ultimele meciuri.

Inter Milano este lider în Serie A, cu 67 de puncte, la șapte lungimi peste rivala AC Milan, chiar dacă a pierdut recent derby-ul orașului. 

Revenirea lui Dumfries îi oferă lui Chivu o soluție importantă pe banda dreaptă pentru finalul sezonului. Până la accidentare, olandezul strânsese 18 meciuri și a livrat trei pase decisive.

