Fundașul olandez Denzel Dumfries a revenit după accidentare și este din nou disponibil pentru liderul din Serie A.

Potrivit gazzetta.it, Dumfries ar putea fi titular chiar în duelul cu Atalanta din UEFA Champions League sau, cel târziu, în meciul de campionat cu Fiorentina.

Cristi Chivu a primit vestea momentului: Dumfries is back!

Internaționalul olandez nu a mai fost titular din noiembrie, când s-a accidentat la gleznă în partida cu Lazio. De atunci, a lipsit aproape patru luni și a revenit treptat pe teren, bifând doar câteva minute în ultimele meciuri.