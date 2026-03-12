Denzel Dumfries a depășit problemele medicale și lucrează intens pentru a recâștiga un loc în primul „11” al milanezilor. Olandezul s-a antrenat normal alături de colegii în ultima perioadă.

Antrenamentul de vineri stabilește echipa

Potrivit Sky Sport, prezența fundașului de la începutul partidei nu este încă garantată. Sesiunea de pregătire de vineri va avea un rol esențial pentru a clarifica alegerile tactice. Cristi Chivu va stabili astfel dacă se va baza pe Dumfries ca titular în duelul programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 16:00.

Ultima dată când fostul jucător al lui PSV a început o partidă din primul minut a fost în luna noiembrie, într-un meci disputat contra celor de la Lazio.