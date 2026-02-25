Atacantul român, ajuns în „Ștefan cel Mare” din postura de jucător liber de contract, a fost caracterizat în termeni elogioși de jurnaliștii care l-au urmărit la precedenta sa echipă.

Pușcaș a semnat cu Dinamo până în vara lui 2027 și va lucra sub comanda antrenorului Zeljko Kopic, bifând astfel prima experiență din carieră în Superliga României.

Turcii nu l-au uitat: „Fostul star al verzilor”

La scurt timp după oficializarea mutării, publicația Ajanaspor l-a numit pe român „fostul star” al lui Bodrum FK.

„Clubul românesc Dinamo București l-a transferat pe experimentatul atacant George Pușcaș, care a jucat ultima dată pentru Bodrum FK. Fostul star al verzilor s-a întors acasă și a semnat un contract până în 2027”, au scris turcii.

În sezonul trecut, atacantul de 29 de ani a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 38 de meciuri, însă nu a reușit să evite retrogradarea echipei în liga secundă.

Cotat la 900.000 de euro, Pușcaș revine în România după o carieră petrecută aproape integral peste hotare.

Atacantul a evoluat la cluburi importante precum Inter Milano, Palermo, Genoa sau Reading, formație care a plătit 7,5 milioane de euro pentru transferul său în 2019.