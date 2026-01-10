Liverpool e gata să cedeze un jucător tot în Premier League

Liverpool e gata să cedeze un jucător tot &icirc;n Premier League Premier League
Konstantinos TsimikasAS RomaLiverpool
Grecul Konstantinos Tsimikas (29 de ani) a evoluat timp de cinci ani la Liverpool, iar acum a fost împrumutat de club la AS Roma, până la finalul acestui sezon. Chiar dacă va juca în Italia până în vară, fundașul stânga nu duce lipsă de oferte pentru un transfer.

Kostas Tsimikas ar putea juca tot în Premier League

Liverpool a decis să-l împrumute pe Tsimikas pentru a prinde mai multe minute, în contextul în care Milos Kerkez a fost transferat pentru postul de fundaș stânga. Nici în Serie A nu joacă foarte mult, având în vedere că a prins doar 13 partide, iar majoritatea sunt din postura de rezervă.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, pentru Tsimikas ar exista un interes sporit din partea unor echipe din Premier League. Mai exact, două formații se luptă pentru a-l transfera pe internaționalul grec în vară.

La Roma, acesta nu mai intră în planurile lui Gian Piero Gasperini, astfel că există șanse mari ca acesta să plece încă din această iarnă de la Roma.

Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză în derby-ul rundei din Premier League

Arsenal ajunge la 49 de puncte, iar Liverpool rămâne pe locul patru, cu 35 de puncte, la opt distanță de următoarea clasată Aston Villa.

În următoarea rundă, liderul din Premier League se va deplasa pe terenul celor de la Nottingham Forest, iar Liverpool va primi vizita penultimei clasate Burnley.

