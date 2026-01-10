Liverpool e gata să cedeze un jucător tot în Premier League

Grecul Konstantinos Tsimikas (29 de ani) a evoluat timp de cinci ani la Liverpool, iar acum a fost împrumutat de club la AS Roma, până la finalul acestui sezon. Chiar dacă va juca în Italia până în vară, fundașul stânga nu duce lipsă de oferte pentru un transfer.



Kostas Tsimikas ar putea juca tot în Premier League



Liverpool a decis să-l împrumute pe Tsimikas pentru a prinde mai multe minute, în contextul în care Milos Kerkez a fost transferat pentru postul de fundaș stânga. Nici în Serie A nu joacă foarte mult, având în vedere că a prins doar 13 partide, iar majoritatea sunt din postura de rezervă.



Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, pentru Tsimikas ar exista un interes sporit din partea unor echipe din Premier League. Mai exact, două formații se luptă pentru a-l transfera pe internaționalul grec în vară.

