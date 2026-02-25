Liber de contract din mai 2024, Xavi a primit mai multe oferte, inclusiv din zona Golfului, unde a pregătit-o pe Al‑Sadd, însă le-a refuzat. Acum, fostul mijlocaș este tot mai aproape de prima experiență ca selecționer.

Xavi, dorit de naționala Marocului

Postul de selecționer al naționalei Marocului a rămas vacant după plecarea lui Walid Regragui, chiar cu câteva luni înaintea turneului final.

Potrivit presei spaniole, Xavi este prima opțiune a federației marocane, care își dorește un nume important pentru a continua progresul din ultimii ani.

La turneul final din 2026, Maroc va evolua într-o grupă cu Brazilia, Scoția și Haiti.

Naționala africană a impresionat la Cupa Mondială FIFA 2022, unde a devenit prima echipă din Africa ajunsă în semifinale. Marocanii au trecut de o grupă cu Croația, Belgia și Canada, apoi au eliminat Spania și Portugalia.

Parcursul s-a oprit în semifinale, după înfrângerea cu Franța, iar Maroc a terminat competiția pe locul patru, după ce a pierdut finala mică împotriva Croației.

Xavi, palmares important la Barcelona

Barcelona rămâne cea mai importantă experiență din cariera de antrenor a lui Xavi. Catalanul a pregătit echipa în 143 de meciuri, cu un bilanț de 91 de victorii, 23 de egaluri și 29 de înfrângeri.

Pe banca formației blaugrana, Xavi a câștigat titlul în La Liga și Supercupa Spaniei.