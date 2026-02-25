Inter a primit vizita lui Bodo/Glimt pe ”Giuseppe Meazza” în returul play-off-ului pentru optimile de la ”masa bogaților”. În tur, norvegienii s-au impus cu 3-1.

În retur însă, Interul lui Chivu tot nu a putut să țină pasul cu Bodo/Glimt, care și-a asigurat prezența în optimi după ce a învins echipa ”nerazzurrilor” cu 2-1.

Norvegienii exultă după ce Bodo/Glimt a răpus Interul lui Chivu în UCL: ”Jos pălăria pentru echipă”

Jens Hauge (58') și Hakon Evjen (72') și-au trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bodo/Glimt, în timp ce Alessandro Bastoni (76') a făcut-o pentru Inter Milano

După meci, Bodo/Glimt a exultat pe rețelele social media cu o postare în care a scris doar două cuvinte: ”AM REUȘIT!”, referindu-se la faptul că echipa a trecut de Inter în play-off și va juca în optimi.

În opt ore, postarea de pe Facebook a generat peste 10.000 de reacții și peste 2.300 de comentarii, în care suporterii norvegieni și-au înfățișat bucuria față de performanța echipei.

”Pur și simplu minunat”, ”Felicitări din suflet!”, ”Ura pentru Bodo/Glimt”, ”Fantastic, felicitări!” sau ”Asta e pur și simplu minunat. Jos pălăria pentru echipă. Felicitări!”, sunt câteva dintre comentariile apărute în spațiul media.