Florin Andone vine cu o veste URIASA! Era dat accidentat pentru restul sezonului, dar revine la Galatasaray pentru derby-ul cu Fenerbahce: "In 2 saptamani sunt la Istanbul!!!"

Andone este pregatit sa revina in tricoul celor de la Galatasary.

Atacantul roman s-a accidentat in meciul din campionatul Turciei, la inceputul lunii noiembrie. Andone a fost titluar atunci, dar a iesit accidentat in minutul 10. Verdictul a fost: leziune partiala a ligamentului colateral intern de la genuchiul drept.

Presa din Turcia a scris ieri ca Andone nu va mai putea juca pana la finalul sezonlui, insa romanul a venit cu un raspuns rapid prin intermediul retelelor de socializare:

"Totul decurge bine, in doua saptamani voi fi in Istanbul si in 4 voi fi gata de joc!!!", a spus Andone pe Instagram.

Andone, in forma pentru duelul cu Islanda

Andone ar urma sa revina pe 9 februarie, atunci cand Galata are meci pe terenul celor de la Kasimpasa. Astfel, romanul are timp sa isi intre in forma pana la duelul din semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020, cand Romania va intalni Islanda.

Andone ar putea sa joace si in derby-ul incins al Turciei dintre Galatasaray si Fenerbahce. Partida va avea loc pe 23 februarie..Galatasaray are 27 de puncte in Super Lig si ocupa pozitia a 7-a dupa 17 runde. Intre echipa romanului si liderul Sivasspor sunt 10 puncte.

Andone a marcat 2 goluri in 6 meciuri pentru Galatasaray.