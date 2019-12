Florin Andone se desparte de Galatasaray! Aventura romanului in Turcia se termina dupa doar trei luni! Ce se intampla cu atacantul

Florin Andone a semnat cu Galatasary in luna septembrie a anului acesta.

Florin Andone a imbracat tricoul celor de la Galatasaray de 9 ori in acest sezon. Romanul a jucat de 6 ori in campionat, unde a reusit sa inscrie 2 goluri, iar in Champions League are 3 prezente in tricoul turcilor.

Andone s-a accidentat grav in partida de campionat cu Gaziantep din 9 noiembrie, cand a fost inlocuit in minutul 11 de Ryan Babel. Internationalul roman a suferit o ruptura a ligamentului colateral intern si o leziune partiala a ligamentului incrucisat anterior la genuchul drept.

Atacantul ar putea reveni pe gazon cel mai devreme in februarie 2020.

Conform presei din Turcia, Galatasaray Istanbul sunt pregatiti sa renunte la atacantul roman. Astfel, Andone va reveni la Brighton, clubul din Anglia cu care se afla sub contranct, noteaza cei de la http://www.hurriyet.com.tr/

Florin Andone a venit la Galatasaray pe 2 septembrie, sub forma de imprumut.