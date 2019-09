BREAKING NEWS | Florin Andone pleaca de la Brighton! Atacantul nationalei semneaza cu o echipa de UEFA Champions League inaintea meciului cu Spania

Florin Andone va pleca de la Brighton in ultima zi de mercato!

Update: Galatasaray a anuntat oficial ca negociaza cu Brighton imprumutul lui Florin Andone!!!

Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/4d7k86yFj1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2019

Atacantul nationalei Romaniei, Florin Andone, va pleca in aceasta seara in Turcia pentru a face vizita medicala la Galatasaray! Conform presei din Turcia, Andone va fi imprumutat pentru urmatorul an la Galatasaray, echipa din Turcia avand si drept de cumparare definitiva!

Andone a venit in Romania inaintea partidei cu Spania si a participat la antrenamentul deschis ce a avut loc duminica seara. Din informatiile Sport.ro, Florin Andone a plecat spre Turcia, urmand ca apoi sa se intoarca in cantonamentul nationalei!

Va juca in UEFA Champions League

Florin Andone se va lupta pentru locul de titular cu Radamel Falcao, adus de Galata de la AS Monaco. Columbianul a fost asteptat de peste 25.000 de oameni la aeroport!

Galatasaray se afla in grupele UEFA Champions League cu PSG, Real Madrid si Club Brugge.