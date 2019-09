"Am vorbit cu el iniante sa vin aici!" Prima reactie a lui Florin Andone dupa transferul la Galatasaray: cu cine s-a sfatuit inainte sa semneze

Florin Andone a fost imprumutat de Galasaray de la Brighton.

Florin Andone a trecut vizita medicala si a fost prezentat oficial de Galatasaray. Turcii anunta ca l-au imprumutat pentru un sezon pe atacantul roman pentru 700.000 de euro si au optiune de transfer definitiv vara viitoare pentru 2,5 milioane de euro.

"Inainte sa vin aici, am auzit multe despre Istanbul, Turcia si Galatasaray. Sunt foarte fericit ca sunt aici. Sunt nerabdator sa imi cunosc colegii cei noi cat mai repede. Este un pas foarte important al carierei mele.

Stiu ca Galatasaray m-a dorit in trecut, cu 3-4 ani in urma. Totul s-a intamplat foarte repede. In doua zile, totul a fost terminat. Sunt foarte mandru sa fiu aici. Exista o presiune venita din presa cand joci aici.

Fatih Terim este o legenda, sunt foarte fericit sa lucrez cu el. Inainte sa vin aici, am vorbit cu Emre Colak, fostul meu coleg de la Deportivo. Mi-a spus numai lucruri frumoase despre club. A fost un factor important in decizia mea", a declarat Florin Andone pentru site-ul celor de la Galatasaray.

Florin Andone se intoarce acum la echipa nationala, unde il asteapta meci cu Spania joi, de la 21:45, in direct la PROTV.