Florin Andone a prins contractul vietii si are un salariu urias la Galatasaray! Ar deveni cel mai bine platit fotbalist roman

Florin Andone a prins pe ultima suta de metri un transfer bomba la Galatasary.

Atacantul a venit in Turcia sub forma de imprumut de la Brighton, Galatasaray urmand sa achite 700.000 de euro pentru el acum si inca 2.5 milioane de euro la vara pentru transferul definitiv.

Andone a prins contractul carierei. Conform presei din Turcia, acesta va castiga 2.5 milioane de euro pe sezon. Acest salariu il face sa fie cel mai bine platit jucator roman din acest moment. Urmatorii pe lista sunt: Stefan Radu cu 1.4 milioane de euro la Lazio, Vlad Chiriches si Razvan Marin care au cate 1 milion de euro la Sassuolo si Ajax si Ionut Radu cu 800.000 de euro la Genoa.

Andone a dezvaluit ca si-a dorit aceasta mutare pentru a prinde mai multe minute in teren:

"Brighton nu a fost de acord cu plecarea mea, dar eu am insistat pentru ca vreau sa joc mai mult. La Brighton nu am putut evolua constant pentru a atinge forma pe care am avut-o la Deportivo. Vreau sa joc etapa de etapa, sa inscriu goluri si sa ma simt important pentru echipa", a spus atacantul.

Florin Andone va avea o concurenta puternica la Galatasaray, luptandu-se pe post cu Radamel Falcao. Jucatorul columbian a fost primit cu mare entuziasm la Galatasaray, la prezentarea acestuia fiind peste 40.000 de oameni la stadion. Falcao va incasa 16 milioane de euro pe sezon la clubul din Turcia.

Andone mai are de ispasit o etapa de suspendare inaintea debutului la noua echipa. Romanul a fost suspendat pentru 3 partide, dupa ce si-a lovit cu cotul un adversar in meciul dintre Brighton si Southampton.