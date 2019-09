ROMANIA - MALTA: Florin Andone l-a imitat pe Sergio Ramos! Cum a reactionat cand a vazut camera de filmat. FOTO

Romania intalneste Malta la Ploiesti in preliminariile EURO 2020.

Romania a pierdut cu Spania pe National Arena, scor 1-2, iar acum nu mai are voie sa faca pasi gresiti. Pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti vine Malta, echipa pe care nationala a invins-o cu 4-0 in deplasare.

Meciul cu spaniolii a fost plin de incidente, iar in unul din ele a fost implicat Sergio Ramos, legenda lui Real Madrid. Capitanul Spaniei a deschis scorul din penalty, iar apoi a facut un semn de ochelari spre camerele TV. Suporterii romani au considerat gestul fundasului ca unul provocator si l-au huiduit la fiecare atingere de minge. Ramos s-a aparat spunand ca e un gest dedicat nepotelului sau, care poarta ochelari.

Florin Andone a iesit la inspectia gazonului de la Ploiesti insotit de Keseru si a reactionat la fel ca Sergio Ramos in momentul in care a vazut ca este filmat. Andone, marcatorul din meciul cu Spania, i-a luat locul lui Keseru in echipa de start din meciul cu Malta. VEZI AICI LIVE VIDEO ROMANIA - MALTA.



