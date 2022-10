Fostul atacant ucrainean a decernat trofeul pentru cea mai bună jucătoare de fotbal din lume a sezonului și, înainte de momentul festiv, a ținut un discurs emoționant despre situația din Ucraina.

"Au fost momente foarte dificile, de când a început războiul, pentru toți ucrainenii. Sunt atât de mândru de modul în care țara mea se apără și luptă pentru libertate.

Am fost implicat în multe proiecte de ajutor umanitar și sanitar, alături de United24, platformă fondată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.

Este foarte important să ne amintim că războiul este în desfășurare și, mai important, să rămânem alături de Ucraina și să ajutăm această țară. Vă mulțumesc mult!", a spus Andriy Shevchenko, vizibil emoționat.

