Andriy Shevchenko are o familie superba. E casatorit cu un model si au patru baieti impreuna: cat de bine arata sotia sa GALERIE FOTO 

Andriy Shevchenko a condus Ucraina spre cel mai bun rezultat international obtinut pana la momentul actual, calificarea in sferturile de finala de la EURO 2020. In optimi, Ucraina a invins Suedia in prelungiri, cu 2-1, iar in sferturi vor avea o intalnire - soc cu Anglia.

Dupa ce a scris istorie cu AC Milan si Chelsea, castigand si Balonul de Aur, Andriy Shevchenko a reusit sa exceleze si in cariera de antrenor.

Pe langa cariera de succes ca fotbalist, ucrainianul de 44 de ani impresioneaza si pe plan personal. Este casatorit cu Kristen Pazik si impreuna au patru baieti, cel mai mare fiind la deja inscris la academia Chelsea.

Kristen Pazik ​are 42 de ani. Cei doi sunt casatoriti din iulie 2004 si au patru baieti: Jordan, Christian, Olexandr si Rider.

