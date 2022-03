Suma impresionantă pe care speră să o strângă Andriy Shevchenko pentru a-i ajuta pe ucraineni 

Shevchenko, fost selecţioner al Ucrainei şi golgheter absolut al naţionalei sale, a spus că a fost sub şoc pentru primele două zile ale invaziei, pe care Moscova a descris-o ca ''o operaţiune militară specială''.

''Dar curând am început să mă gândesc cum pot să-mi ajut mai bine ţara. Am decis că cel mai bun mod este să-mi folosesc platforma mea, să-mi fac vocea auzită, să spun oamenilor adevărul şi să strâng ajutoare umanitare'', a declarat el pentru ziarul The Times.

Fostul star al lui AC Milan plănuieşte să găzduiască două familii de refugiaţi din Ucraina în casa lui din Surrey. ''Am abilitatea şi capacitatea de a primi oameni în casa mea, aşa că de ce nu? Aceştia sunt oameni care nu au nimic şi lumea trebuie să-i ajute chiar acum. Răspunsul de pe tot globul a fost fantastic, dar situaţia devine tot mai grea. Mai mulţi oameni mor, aşa că trebuie să facem mai mult şi trebuie să facem asta acum'', a spus fostul atacant.

Agenţia de refugiaţi a ONU estimează exodul din Ucraina la zece milioane de persoane din cauza războiului. Cu lansarea campaniei ''Play Your Part'', Shevchenko speră să strângă circa două milioane de lire sterline pentru a-i ajuta pe cei afectaţi. Donaţiile au ajuns marţi la 294.000 de lire sterline.

Fostul căpitan al naţionalei Ucrainei a salutat activitatea preşedintelui Volodimir Zelenski: ''Reacţia preşedintelui a fost uimitoare. El a unit naţiunea. Este un mesaj inspirat de solidaritate, iar reacţia lumii a dat speranţă poporului nostru''.

