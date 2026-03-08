Inter domină autoritar campionatul și are un avans de 10 puncte față de marea rivală din oraș. În ultimele 15 etape, formația pregătită de Chivu a câștigat 14 meciuri și a remizat o singură dată, fiind cea mai în formă echipă din Serie A.

Cristi Chivu, lăudat de Andriy Shevchenko

Înaintea derby-ului, fostul câștigător al Ballon d'Or, Andriy Shevchenko, a avut doar cuvinte de laudă pentru tehnicianul român.

„Inter este cea mai bună echipă din Serie A. În lot sunt foarte mulți fotbaliști de top, iar Chivu pregătește meciurile într-un mod inteligent. Tot timpul a fost așa, inclusiv în perioada în care era jucător. Este foarte creativ și cred că va ajunge un mare antrenor. Se vede că este respectat de fotbaliștii săi, modul în care joacă echipa sugerează acest lucru”, a spus Shevchenko.

Andriy Shevchenko este considerat cel mai mare fotbalist din istoria Ucrainei. În perioada petrecută la Milan a câștigat UEFA Champions League în sezonul 2002/2003, titlul în Serie A în 2003/2004 și prestigiosul Balon de Aur în 2004. La echipa națională a Ucrainei a strâns 111 selecții și 48 de goluri.